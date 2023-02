Dove è stato girato il videoclip dei Coma Cose: la location di L’addio, in gara a Sanremo 2023 I Coma Cose hanno lanciato il videoclip de L’addio, in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, girato in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

A cura di Clara Salzano

I Coma Cose durante le riprese del videoclip di L’addio

I Coma Cose sono in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone L'addio. La coppia artistica formata da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli (in arte California e Francesco Lama) è una coppia di fatto che proprio a Sanremo 2023 ha annunciato che presto convolerà a nozze. Intanto è uscito il videoclip del brano presentato alla kermesse canora più importante d'Italia che è stato girato in Italia.

I Coma Cose durante il videoclip

Mentre i Coma Cose hanno annunciato in conferenza stampa che presto si sposeranno, il videoclip della loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2023, L'addio, è stato lanciato subito dopo la loro prima esibizione sul palco dell'Ariston.

California alla Scala dei Turchi

Il video ha come protagonisti la nota coppia di artisti in uno dei luoghi più incredibili e scenografici d'Italia. Si tratta della Scala dei Turchi in Sicilia. Le riprese del video, girate in questo angolo incantato della Trinacria, sono state dirette dal regista Attilio Cusani e prodotte da Borotalco.tv.

Francesco Lama alla Scala dei Turchi

Sullo sfondo del saluto sofferto tra i due cantanti si impone maestosa la falesia di marna bianca della Scala dei Turchi a picco sul mare. Il colore bianco puro del sito si è imposto come una delle principali attrazioni turistiche della regione e come location preferita di molti film e serie tv da Malèna di Giuseppe Tornatore al Commissario Montalbano.

Scala dei Turchi

Nel video dei Coma Cose le onde si infrangono sulla scogliera levigata e scolpita dal vento. La Scala dei Turchi, che prende il nome dalle incursioni di pirateria da parte dei saraceni, è compresa tra due spiagge di sabbia fine su cui i due cantanti camminano per poi incontrarsi per l'ultimo saluto.