Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo

Siete stanchi delle solite tradizioni natalizie che rendono le feste sempre uguali? Ecco quali sono le idee per festeggiare in modo originale e alternativo.

Ogni anno le feste di Natale vengono associate a una sensazione di entusiasmo e di magia ma non tutti provano gli stessi sentimenti quando si accendono le luminarie e quando i negozi si riempiono di idee regalo. La verità è che in molti odiano le tradizioni che si tramandano a intere generazioni e fanno il possibile per "svecchiare" il periodo natalizio con un tocco di novità. Come fare per festeggiare il Natale in modo diverso, rendendo più divertente? Ecco tutte le idee più originali e alternative.

Nuove tradizioni e menù alternativi

Dite addio alle cene in famiglia, alle tombolate di fine pasto e ai soliti regali noiosi, dalle pantofole ai pigiami, è arrivato il momento di rendere il Natale più entusiasmante rivoluzionando le classiche tradizioni. Per farlo, ad esempio, si può pensare a un menù diverso dal solito come una degustazione di zuppe, un mix di antipasti con prodotti di stagione oppure una braciata di carne. Alla fine dei conti, non è importante seguire delle vecchie usanze in fatto di ricette, la cosa fondamentale è avere al proprio fianco le persone che davvero contano. Un'altra idea originale sarebbe dare il via a una nuova tradizione natalizia di famiglia, come vestirsi con pigiami di Natale coordinati alla vigilia, iniziare un calendario dell'avvento o riempire un barattolo della gratitudine.

Addio a tombola e giochi tradizionali

Anche in fatto di regali è possibile modificare le vecchie tradizioni, in che modo? A cominciare dai pacchetti, da realizzare con tessuto colorato al posto delle classiche carte regalo. Come se non bastasse, si possono rispolverare le tendenze decorative vintage, quelle in stile "casa della nonna", magari riaprendo proprio i vecchi bauli che contengono i cimeli di famiglia. Per quanto riguarda i giochi, infine, si può tranquillamente dire addio alla tombola o al mercante in fiera, provando qualcosa di originale e di innovativo, dall'app dell'impostore alle carte che riprendono nomi-cose-città ma in una versione molto più veloce. Insomma, invece di scervellarsi nella ricerca di un regalo perfetto, si può donare ai propri cari un Natale "alternativo" e assolutamente divertente.