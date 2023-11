A Voghera apre il Teatro Valentino Garavani: l’omaggio della città al celebre stilista Il teatro di Voghera è ufficialmente il Teatro Valentino Garavani: l’inaugurazione della prima stagione artistica è stata proprio un omaggio allo stilista.

Il Teatro Sociale di Voghera ha un nuovo nome. La struttura domenica ha aperto le sue porte al pubblico per la nuova stagione e lo ha fatto all'insegna di un importante cambiamento, voluto dall'Amministrazione comunale. Inaugurato originariamente nel 1845, il teatro è stato oggetto di lunghi lavori di restauro iniziati nel 2018 dopo una chiusura di quasi 40 anni. Ma ora è tornato a splendere e con un nuovo prestigioso nome che vuole essere un omaggio a un'icona della moda italiana, di fama mondiale.

Il teatro di Voghera cambia nome

La serata di apertura del teatro è stata dedicata alla danza e alla musica, ma soprattutto è stata un omaggio al grande stilista Valentino Garavani: a lui è intitolata la struttura, che prende quindi ufficialmente il nome di Teatro Valentino Garavani. Per lo stilista e pochissimi altri invitati, il teatro ha aperto le sue porte in anteprima sabato. Lo stilista è tornato appositamente nella sua città: per nulla al mondo sarebbe stato assente. Con lui in sala anche Giancarlo Giammetti, la sindaca Garlaschelli, l'assessore Cristina Malvicini, alcuni familiari e amici. Domenica sera, poi, lo spettacolo Una serata all'Opera con Valentino è stato replicato per il pubblico.

Prima si è esibita la giovane Soprano di Fabrica del Teatro dell’Opera di Roma, Valentina Gargano, sulle note de La Traviata, accompagnata dalle performance coreografiche di Eleonora Abbagnato e Sergio Bernal, su coreografie di Christopher Wheeldon. Con loro in scena anche l'etoile Rebecca Bianchi e il primo ballerino Michele Satriano, entrambi del Teatro dell’Opera di Roma. Poi sono saliti sul palco sei ballerini del Teatro dell’Opera di Roma. Infine Davide Dato, Primo Ballerino dell’Opera di Stato di Vienna, ha danzato una coreografia di Renato Zanella: Il Valzer dell’Imperatore.

L'etoile Eleonora Abbagnato, attuale Direttrice del corpo di Ballo e della scuola del Teatro dell’Opera di Roma, ha regalato una performance in coppia con la star spagnola Sergio Bernal, un balletto inedito dal titolo Mr Valentino coreografato da Benoit Swan Pouffer. Per la coreografia, la ballerina ha indossato creazioni storiche dell’archivio di Valentino Garavani, chiaramente di colore rosso, la nuance simbolo della Maison.

Non a caso, si parla di rosso Valentino. "Un sentito ringraziamento alla città di Voghera per il prezioso riconoscimento e a tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di Una serata all'Opera con Valentino, un'opera inedita per celebrare la riapertura dell'ormai Teatro Valentino Garavani" ha scritto su Instagram lo stilista.