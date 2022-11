Una ginnasta tra le macerie: la nuova opera di Banksy in Ucraina Il murales della ginnasta a Borodyanka conferma la presenza di Banksy in Ucraina, come ipotizzato dai critici negli scorsi giorni.

Una ginnasta che fa una verticale tra i detriti. La grazia e la vitalità che tornano in un luogo devastato dalle bombe e dagli orrori della guerra. Banksy, artista anonimo celebre per i graffiti sull'attualità, ha realizzato un'opera sulle rovine di un palazzo bombardato a Borodyanka, in Ucraina, città martire vicino Kiev devastata dagli attacchi russi.

L'opera raffigura una ragazza con body e chignon intenta in un numero di ginnastica tra le macerie. Sull'attribuzione non ci sono dubbi: l'artista ha pubblicato su Instagram tre scatti del murales. Le foto del palazzo sventrato sono accompagnate da una semplice didascalia: "Borodyanka, Ucraina". Borodyanka è uno dei luoghi più colpiti dall'invasione russa: i soldati hanno occupato la città – distante circa 48 km dalla capitale – per settimane nella fase iniziale della guerra, prima che fosse liberata dall'esercito ucraino ad aprile.

Sul significato dell'opera ci sono varie teorie: un'immagine della resilienza del popolo ucraino, in equilibrio tra paura e speranza, o un'elogio della vita che continua, nonostante la distruzione.

Il murales conferma la presenza di Banksy in Ucraina: negli scorsi giorni erano apparse altre opere, non ufficialmente rivendicate dall'artista, che avevano allertato il mondo dell'arte. Uno, in particolare, aveva suscitato interesse per un'analogia con la politica interna russa: un uomo sconfitto sul tappeto da judo da un bambino. Secondo i critici potrebbe riferirsi a Vladimir Putin: il presidente russo è cintura nera di judo e noto estimatore dell'arte marziale.

Il murales della ginnasta, invece, non lascia spazio a dubbi: l'artista più misterioso della street art è in Ucraina e vuole accendere i riflettori su un dramma umanitario che rischia di passare in secondo piano.