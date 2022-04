Un muro di erba dietro Fedez e Luis Sal: come è fatta la parete di Muschio Selvaggio Muschio Selvaggio è il programma di podcast di Fedez e Luis Sal che viene girato in un appartamento con pareti completamente rivestite di muschio sempre verde. Scopriamo com’è fatto il muro vegetale.

A cura di Clara Salzano

Una puntata di Muschio Selvaggio, il programma di Fedez e Luis Sal

Fedez e Luis Sal conducono Muschio Selvaggio, un programma di podcast che si può ascoltare e vedere su diverse piattaforme. In venti minuti l'ironica coppia intervista personaggi sempre diversi su vari temi. Il format viene registrato in quella che è definita la Casa Muschio che si trova a Milano ed è caratterizzata da pareti completamente rivestite di muschio sempre verde. Scopriamo com'è fatto il muro vegetale alle spalle di Fedez e Luis Sal nel programma.

Fedez a Muschio Selvaggio

Lo studio di Muschio Selvaggio con la parete vegetale

È da più di due anni che Fedez e Luis Sal portano avanti con successo il programma di podcast Muschio Selvaggio da vedere e ascoltare su varie piattaforme. Il programma è girato in uno studio di registrazione le cui pareti sono rivestite, appunto, di muschio.

Anche Donatella Versace è stata intervistata da Fedez e Luis Sal nel programma Muschio Selvaggio

L'iconico ambiente caratterizzato da una parete completamente vegetale si trova probabilmente nello stesso appartamento della stanza segreta di Fedez, usata come studio, e dove di recente sono andati in visita il figlio Leone con alcuni amici.

Leone nello studio di Muschio Selvaggio

La caratteristica principale dello studio di registrazione di Muschio Selvaggio è la parete completamente verde. Si tratta di una parete rivestita da pannelli flessibili in muschio stabilizzato che non necessita di essere innaffiato. Il lichene cresce in modo naturale e viene trattato con un bagno di sale e acqua in modo da preservarne le caratteristiche. Le pareti vegetali per ambienti indoor possono essere di diversi tipi, talvolta non c'è solo muschio ma anche piante che prevedono un sistema di irrigazione integrato.