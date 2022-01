Un edificio con 700 finestre: dov’è il primo hotel “zero waste” al mondo Questo elegante edificio è una meta per eco turisti: è stato realizzato con porte e finestre di edifici abbandonati. Ecco dov’è e cosa offre.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @hiroshi_nakamura_naparchitects

Settecento finestre, ognuna diversa dalle altre, per costruire un edificio ecologico: si tratta del Centro Rifiuti Zero di Kamikatsu, la prima città del Giappone a dichiararsi "zero waste". Il colpo d'occhio, tra vetro e pregiato legno di cedro, è talmente bello che è difficile pensare questo sia stato realizzato solo con materiali di scarto donati da cittadini e aziende: vecchie finestre, porte, piastrelle sbeccate e bottiglie di vetro. L'edificio, vincitore di un premio di design, potrebbe sembrare un elegante residence o un centro conferenze. Invece è un centro ecologico di smistamento rifiuti, che funge anche da "hub" di ritrovo per la comunità. Ma il vero gioiello è l'hotel limitrofo, l'hotel "Why", il primo albergo completamente zero waste al mondo.

Un edificio realizzato con gli scarti dei cittadini

Il Centro Rifiuti Zero di Kamikatsu è stato progettato da Hiroshi Nakamura e NAP Architects e sorge sulle rive del fiume Katsuura, nel sud del Giappone. L'edificio è un perfetto esempio di integrazione con il paesaggio circostante e un modello di economia sostenibile: la struttura portante è in legno, proveniente dai boschi vicini. Per realizzarlo sono stati raccolti materiali di scarto dai fornitori e dai cittadini. Vetri rotti e ceramiche sono stati trasformati in pavimenti, le cassette delle aziende agricole sono diventate scaffali e un vecchio letto di una casa di cura è stato trasformato in un divano.

lo Zero Waste Center visto dall’alto

Il pezzo forte è ovviamente la facciata dell'edificio, realizzata con le vecchie finestre recuperate da edifici abbandonati. Visto dall'alto, l'edificio ha la forma di un punto di domanda: un chiaro invito a mettere in discussione le abitudini di consumo. Il Zero Waste center è stato inaugurato nel 2020, per offrire un sostegno ai cittadini colpiti dalla pandemia, e l'anno successivo ha vinto ai Dezeen Awards come "Edificio sostenibile dell'anno".

Leggi anche Hotel Haegumgang, il primo hotel galleggiante del mondo

un dettaglio dell’interno, foto dal sito

Il primo albergo zero waste al mondo

Accanto al centro sorge un piccolo albergo per eco-turisti, "Why", il primo "hotel zero waste" al mondo, come si legge sul sito. Il Centro Zero Rifiuti infatti è modellato come un punto di domanda: il piccolo hotel sorge nella costruzione circolare, separata dal resto. Se pensate che sia folle soggiornare in un albergo accanto a un centro di smaltimento rifiuti, aspettate di vedere le immagini: la costruzione rossa è immersa nel verde e l'hotel offre gite in kayak e escursioni. Senza contare che si trova probabilmente nella città più pulita al mondo, la prima in Giappone a porsi l'obiettivo di diventare "100% zero waste": la produzione di rifiuti è drasticamente ridotta e ogni scarto viene recuperato, dal compost ai giornali.

l’hotel del Zero Waste Center, foto dal sito

L'obiettivo dell'eco-albergo è attirare nuovi residenti in una città che soffre per la popolazione in diminuzione. Hiroshi Nakamura, architetto capo del progetto, ha spiegato la sua visione alla Cnn: "Volevamo rendere questo (centro) un luogo di cui i residenti potessero essere orgogliosi". Sì, anche dei rifiuti, ma soprattutto degli oggetti del passato che riprendono vita. "L'architettura stessa è stata creata con i ricordi dei residenti, quindi hanno un attaccamento ad essa".