Torre Solaria a Milano: com’è fatto all’interno l’edificio residenziale più alto d’Italia Torre Solaria è uno degli edifici più esclusivi e ambiti di Milano dove una casa costa tra i 10.000 e i 15.000 euro al metro quadro. Scopriamone gli interni.

A cura di Clara Salzano

La vista da Torre Solaria

Torre Solaria è l'edificio residenziale più alto d'Italia. Sorge in uno dei quartieri più esclusivi di Milano dove una casa ha valori immobiliari dai 10.000 ai 15.000 euro al metro quadro e anche di più. Insieme alla Torre Aria e alla Torre Solea, tutte progettate dallo studio Arquitectonica di Miami, Torre Solaria con i suoi 143 metri di altezza è uno degli immobili più ambiti proprio per la sua posizione sopra la piazza Alvar Aalto, all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione, e per il lusso dei suoi interni. Vediamo com'è fatto un appartamento ai piani alti dell'edificio.

Torre Solaria

Lo Studio Marco Piva ha curato il progetto degli interni di un appartamento posto ai piani alti di Torre Solaria. Il cliente straniero che ha acquistato l'abitazione panoramica cercava un'occasione di investimento che gli consentisse una residenza prestigiosa durante i suoi periodi di permanenza a Milano. L'edificio con i suoi 143 metri di altezza e le grandi vetrate offre una delle viste più spettacolari della città, che spazia dalle Alpi alle guglie del Duomo.

Un appartamento di Torre Solaria

All'interno dell'appartamento sono state fatte varie modifiche rispetto al progetto originario di studio Arquitectonica: sono stati demoliti vari muri e sostituiti con grandi vetrate che hanno permesso idi ottenere ambienti ancora più ampi e luminosi, adatto ad un uomo d’affari contemporaneo qual è il proprietario.

Il living

L'appartamento godeva di tre camere da letto di cui due oggi accolgono lo Studio e la palestra privata del proprietario. Una terza camera è invece destinata al personale di servizio.

La camera da letto

È stato creato un bagno in stile giapponese per assecondare le esigenze della committenza e in tutta la casa sono stati curati nuovamente i materiali di rivestimento di pavimenti e pareti che creano ambienti materici, puliti ed eleganti.