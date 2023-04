Tavola di Pasqua 2023, le idee di tendenza per apparecchiarla e decorarla Quest’anno Pasqua cade nel pieno della primavera: è ora di decorare la tavola con tovaglie colorate, fiori freschi, piatti fantasia e uova benaugurali.

La Pasqua 2023 è dietro l'angolo e quest'anno cade nel pieno della primavera: domenica 9 e lunedì 10 aprile le famiglie si riuniranno a tavola per il tradizionale pranzo, per poi proseguire le festività con i picnic fuori porta. Oltre al menù e ai tipici dolci, è ora di pensare a come apparecchiare la tavola, lasciandosi ispirare dai colori della bella stagione e dai simboli della ricorrenza, dai fiori freschi fino alle uova dipinte. E, perché no, ci si può divertire a realizzare decorazioni o segnaposto fai-da-te in casa. Se cercate un'idea originale per stupire gli ospiti, siete nel posto giusto: dalla tavola shabby chic a quella elegante, ecco la guida completa alle tendenze di design per la tavola di Pasqua.

Come decorare la tavola di Pasqua 2023

Come ogni occasione formale, la tavola va apparecchiata seguendo tutti i passaggi: si parte dalla scelta della tovaglia, da valutare in base al servizio dei piatti scelto (e viceversa). Per esempio, si può puntare su una tovaglia con fantasia floreale con piatti tinta unita in morbide sfumature pastello, o una tovaglia sui toni naturali da completare con un servizio decorato. Per una tavolata più informale si può puntare sui runner. Non dimentichiamo i tovaglioli, da coordinare alla tovaglia o con stampe "a tema" per aggiungere un tocco di colore alla mise en place. Passiamo poi alle posate e ai bicchieri: via libera a calici in vetro colorato, magari in tinta con la caraffa per l'acqua. La primavera ci regala splendide fioriture da usare come centrotavola, in piccoli vasi o proprio con rami freschi sulla tavola, da intervallare con candele o decorazioni ‘a tema': uova colorate, piccoli conigli o uccellini.

La tavola di Pasqua elegante è candida

Per chi vuole arredare la tavola pasquale in modo elegante e classico, la soluzione più chic è puntare su una tovaglia in lino candida, o guscio d'uovo, da decorare con un servizio dipinto con piccoli fiori o decori. Al posto del centrotavola, puntate su fiori freschi: ranuncoli o rami di ciliegio, per un'atmosfera bucolica, da disporre sul tavolo in vasi o bottiglie di vetro. Si può aggiungere una nota di colore con portatovaglioli decorati o con i sottopiatti, e giocando con morbide sfumature come il verde salvia o il glicine per i calici.

I colori pastello sono ideali per la primavera

I colori dei fiori e della natura che si risveglia ispirano la moda e il design in questa stagione: per una tavola allegra e accogliente puntate sui toni pastello per i piatti – dal verde malva al rosa antico, fino al beige – e su bicchieri di vetro colorato da usare ‘spaiati', in modo da creare incantevoli giochi di luce sulla tavola. Dal verde prato al blu fino all'arancio albicocca e al giallo limone: la perfetta cornice esaltare le pietanze in tavola, specialmente dolci, frutta fresca e salse.

I fiori come centrotavola per Pasqua

La Pasqua è la festa della rinascita e della vita: niente di più bello (e simbolico) che decorare la tavola e la sala da pranzo con mazzi di fiori freschi e colorati. Peonie, tulipani, ranuncoli, bouquet di fiori di campo: la varietà è infinita. Per un effetto più country-chic, si possono portare piccoli narcisi in vaso direttamente sulla tavola, oppure disporre rami di pesco o ciliegio direttamente sulla tovaglia, accanto ai piatti. Ghirlande di fiori essiccati possono essere appese alla porta d'ingresso, magari decorate con spighe di grano o piccole uova dipinte.

La tavola di Pasqua shabby chic

Se avete in programma un pranzo informale tra amici, puntate su un effetto shabby chic, più casual ma sempre raffinato. In questo caso, via libera a piatti e vassoi in colori pastello, da alternare a stoviglie e tessuti in toni neutri, come beige e sabbia. Caraffe in vetro dipinto e vasi in ceramica daranno un effetto luminoso nel complesso alla tavola, che si può decorare con fiori essiccati e piccole piume.

Le uova fai da te come decorazioni

Le uova, scrigni di una nuova vita, sono uno dei simboli più antichi della Pasqua e non possono mancare né nel menù del pranzo né sulla tavola. Queste decorazioni si possono acquistare già pronte – anche in versione preziosa, per una tavola elegante – ma possono essere realizzate anche facilmente a casa, per la gioia dei bambini: basta svuotare un uovo con piccoli fori, lavarlo bene, e armarsi di pennelli, pittura e fantasia. L'idea in più? Appenderle come decorazione con nastri colorati per creare un vivace albero di Pasqua, oppure adagiarle in nidi di rafia colorata.