Sauna in alta quota: relax a più di 2.000 metri con vista sulle Dolomiti Rilassarsi sulle Dolomiti è un privilegio che tutti dovrebbero concedersi. Dalla Val di Fassa alla Val Badia scopriamo le migliori saune con vista sulle montagne Patrimonio dell’Unesco.

A cura di Clara Salzano

La sauna più alta delle Dolomiti

Ci sono molti modi per vivere la montagna. C'è chi si dedica agli sport invernali, chi alle passeggiate nella natura, chi sceglie il benessere a tavola e chi ne approfitta per rilassarsi e temprarsi con le temperature rigide e il paesaggio innevato. E potersi rilassare su una delle montagne più belle del mondo, le Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco, è un privilegio che tutti dovrebbero concedersi. Dalla Val di Fassa alla Val Badia vi mostriamo le saune in alta quota più belle delle Dolomiti.

La vista dal Rifugio Baita Cuz

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”, scriveva William Blake. Raggiungere i 2.400 metri di altezza e anche oltre è sicuramente un'impresa appagante che merita una sosta di benessere personale. È ciò di cui si può godere al Rifugio Baita Cuz, circondata dalle Dolomiti nella magnifica Val di Fassa. Qui si può trovare un'incantevole sauna panoramica che sorge direttamente sulle piste da sci che corrono accanto alla baita.

La sauna del Rifugio Baita Cuz in Val di Fassa

Nella sauna finlandese del Rifugio Baita Cuz si gode di una vista mozzafiato delle Dolomiti che si possono ammirare comodamente seduti all'interno dell'accogliente struttura di legno riscaldata. L'alba o il tramonto da questo piccolo angolo di paradiso in vetta ha un sapore migliore.

La sauna con vista mozzafiato sulle Dolomiti

La sauna più alta delle Dolomiti si trova al Rifugio Lagazuoi, sulla vetta del Monte Lagazuoi, sopra il Passo Falzarego, a metà strada tra Cortina d'Ampezzo e la Val Badia. Il rifugio sorge a 2752 metri d'altitudine e offre una vista panoramica delle Dolomiti che spaziano dalle Cunturìnes alle Cime di Fànes fino alla Marmolada.

Il Rifugio Lagazuoi a 2752 metri sulle Dolomiti

Dopo una giornata di sci o una lunga camminata la sauna è un rito di benessere che elimina le tossine e migliora la circolazione. La sauna finlandese in legno di larice del Rifugio Lagazuoi permette di rilassarsi nel calore del fuoco e nel profumo di olio balsamico con una delle viste più incredibili sulle Dolomiti