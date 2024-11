video suggerito

Perché si parla tanto del rebranding di Jaguar Jaguar, brand di auto inglese, ha presentato il suo rebranding con un video in cui viene mostrato per la prima volta il nuovo logo del marchio. Le critiche non sono mancate, compresa quella di Elon Musk, che però teme la concorrenza nel mercato dell’auto elettrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo logo di Jaguar

L'azienda automobilistica britannica Jaguar ha presentato il nuovo logo, simbolo di un processo di rebranding accompagnato anche da un video postato sui canali social dell'azienda. Il nuovo logo, che alterna lettere scritte in stampatello maiuscolo e quelle scritte in minuscolo, è diverso da quello vecchio che era completamente maiuscolo. Il video, che ha accompagnato la presentazione, ha suscitato diverse reazioni negative sui social, anche considerato che è completamente incentrato su cose che non hanno a che fare con le macchine: si tratta di un video molto creativo, pieno di colori che non fa riferimento alla macchina. Tra le reazioni, ovviamente, non poteva mancare quella di Elon Musk, fondatore di Tesla, azienda di auto elettriche e proprietario di X.

La reazione di Elon Musk al rebranding di Jaguar

Molti utenti sui social hanno criticato non tanto il logo ma il video che annuncia il rebranding scrivendo commenti come: "State annunciando un nuovo struccante?". Il nuovo logo di Jaguar si configura in una più ampia operazione che culminerà con la nuova gamma di auto elettriche che verrà lanciata nel 2026.

Elon Musk ha commentato il video di Jaguar con la frase ironica "Do you sell cars?" (Vendete auto?). La risposta di Musk è stata prontamente commentata dal profilo social di Jaguar che ha scritto: "Join us for a cuppa in Miami on 2nd December?" (Ti unisci a noi per una tazza di caffè a Miami il 2 dicembre?). Il 2 dicembre, infatti, si terrà in Florida la presentazione della nuova concept car di Jaguar, che andrà a posizionarsi sul mercato dell'elettrico scegliendo di produrre solo auto elettriche.

La concorrenza tra Jaguar e Tesla

La risposta ironica di Musk e il botta e risposta che ne è seguito non è solo una critica del patron di Tesla al rebranding, considerato troppo woke, ma ha a che fare con la concorrenza che Jaguar potrebbe fare a Tesla, attualmente leader nel settore delle auto elettriche. L'obiettivo del brand di auto britannico di puntare a una clientela ancora più privilegiata, producendo auto di lusso, si scontra con un mercato in cui Musk fa da padrone. Jaguar, inoltre, ha da poco lanciato il SUV I-Pace che ricorda molto il cybertruck di Musk.