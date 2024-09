video suggerito

Perché l’iconica Campbell Soup resa celebre da Andy Warhol presto cambierà nome Ricordate la zuppa Campbell resa iconica dalle opere d’arte di Andy Warhol? Presto potrebbe cambiare nome: ecco cosa sta succedendo nell’azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate la zuppa Campbell, il barattolo di conserva bianco e rosso reso iconico da Andy Warhol? Nel 1962 l’artista la raffigurò con la tecnica della serigrafia su oltre 30 tele e da allora riuscì a trasformarla nel simbolo della pop art, il movimento artistico di rottura rispetto all’espressionismo astratto. L'obiettivo era lanciare un'evidente provocazione alla società moderna, in cui la globalizzazione e la commercializzazione stavano limitando sempre di più la personalità e l'espressione individuale. Tutti i fan dell'opera d'arte leggendaria ora rimarranno delusi nel sapere che presto la famosissima zuppa potrebbe cambiare nome: ecco cosa sta accadendo.

Le indagini di mercato condotte dalla Campbell Soup Company

È arrivato il momento di dire addio alla zuppa Campbell resa celebre da Andy Warhol? Pare proprio di sì. L'azienda che la produce, la Campbell Soup Company, dopo ben 155 anni ha intenzione di rivoluzionare la sua offerta, modificando anche il nome che da sempre la contraddistingue (diventato ormai iconico). L'intenzione è quella di eliminare il termine "soup", così da chiamare il marchio semplicemente The Campbell's Company. Il motivo di questa scelta è legato a delle accurate analisi di marketing: i clienti stanno gradualmente dicendo addio alle zuppe pronte (le vendite nell'ultimo anno sono cresciute solo del 3%), preferendo gli snack da consumare agli orari dello spuntino.

Quando il cambiamento potrebbe diventare realtà

Per andare incontro alle esigenze dei consumatori l'azienda ha acquistato altre linee alimentari Goldfish, Snyder's of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm, Sovos Brands (produttore di cibo italiano). È chiaro poi che, eliminando l'iconica zuppa dalla sua offerta, non avrebbe più senso mantenere "Soup" nel nome. "Questo cambiamento sottile ma importante mantiene il riconoscimento del nome iconico dell'azienda, la reputazione e il capitale costruito in 155 anni. Al contempo, però, riflette meglio l'intera ampiezza del portafoglio aziendale", ha spiegato il CEO di Campbell's, Mark Clouse. Al momento, però, il cambiamento non è ancora certo, c'è bisogno dell'approvazione degli azionisti durante l'assemblea annuale dell'azienda che si terrà il prossimo novembre.