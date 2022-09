Lo yacht che sembra un vulcano sull’acqua con cinema, piscina e suite benessere Si è ispirato alla sagoma di un vulcano il designer Anthony Glasson quando ha progettato il superyacht che ha un prezzo stimato di 100 milioni di dollari.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht Forge ispirato alla sagoma di un vulcano

Con i suoi 80 metri di lunghezza, lo yacht Forge sembra un vulcano in navigazione sull'acqua. È proprio alla sagoma di un vulcano che si è ispirato il designer Anthony Glasson dello studio di design M51 per realizzare il superyacht che ha un prezzo stimato di 100 milioni di dollari.

Lo yacht da $ 100 milioni

Forge è uno yacht unico al mondo per le sue caratteristiche eccezionali come la forma piramidale che consente di avere soffitti panoramici di vetro per la cabina armatoriale posta sulla sommità della struttura. Lo yacht progettato Anthony Glasson può ospitare fino a 12 passeggeri e comprende a bordo anche un cinema privato, un eliporto touch-and-go sul ponte di prua, piscina, un garage per tender, una sorta di "scala fusa" che conduce alla piscina e alla suite benessere.

A bordo dello yacht Forge

Realizzato in alluminio, lo yacht a forma di piramide si ispira ad un vulcano sull'acqua. Anche i colori usati per l'esterno della barca, il nero e l'arancione, fanno riferimento allo zolfo e alla lava di un vulcano. Forge ospita i 12 passeggeri in otto suite extralusso. Lo yacht offre inoltre soffitti a volta nella sky lounge, un centro benessere a bordo completo di palestra, sauna e una vasca di deprivazione sensoriale dove i passeggeri potranno rigenerarsi.

Leggi anche Aqua, il primo yacht al mondo che funziona ad acqua

Forge

Al momento lo yacht ideato dal designer Anthony Glasson dello studio di design M51 è ancora solo un progetto. Non risultano possibili acquirenti anche se l'imbarcazione ha suscitato l'attenzione internazionale. Tuttavia, qualora trovasse clienti interessati, dotato di un sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico, il superyacht richiederebbe probabilmente dai due anni e mezzo ai tre anni per essere costruito.