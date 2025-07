Lo spettacolare dipinto tra le Alpi svizzere: il significato della nuova opera di Saype

Il mondo dell'arte è in continua evoluzione, basti pensare al fatto che non sono più solo i classici quadri a olio a essere considerati capolavori ma anche i murales, le installazioni e le opere ai limiti del surrealismo. Sebbene a primo impatto vengano considerate "facilmente replicabili" anche da parte di coloro che non hanno un particolare talento artistico, in verità sono uniche nel loro genere e nascondono sempre un preciso significato simbolico. A spopolare da qualche tempo a questa parte è soprattutto la landscape art, ovvero l'arte ambientale che si serve del paesaggio naturale come spazio e materiale per le opere. L'ultima arrivata è stata firmata da Saype e lascia decisamente senza fiato per il suo effetto realista: ecco cosa significa Vers l'horizon, il disegno del bambino realizzato nel bel mezzo delle Alpi svizzere.

La nuova opera biodegradabile di Saype

Saype è un artista contemporaneo nato a Belfort, in Francia, ed è diventato famoso per aver creato degli enormi dipinti realistici nel bel mezzo della natura, utilizzando una vernice biodegradabile che lui stesso ha inventato, mixando gesso e carboncino. Di recente ha proseguito la sua serie "Human Story" con una nuova opera realizzata tra le Alpi di Vaud, per la precisione sulla cima del Grand Chamossaire, sopra Villars-sur-Ollon (VD). Si tratta di un disegno intitolato Vers l'horizon, ovvero "Verso l'orizzonte", che ricopre una superficie di 2.500 mq e che raffigura un bambino con uno zaino in spalla, pronto a partire per un'avventura con tanto di sneakers e block notes. Portata a termine in 4 giorni di intenso lavoro, l'opera visibile per diverse settimane, a patto che le condizioni meteorologiche siano favorevoli.

Vers l’horizon di Saype

Cosa significa l'opera Vers l'horizon

La serie Human Story realizzata da Saype è dedicata ai bambini, raffigurati in diverse versioni (ma sempre in bianco e nero) per portare l'attenzione su delle domande esistenziali che spesso vengono sottovalutati dalla nostra società. Come dichiarato dallo stesso artista, infatti, l'obiettivo della sua landscape art è "Mettere in discussione il mondo in cui viviamo e i suoi interrogativi esistenziali". In Vers l'horizon il ragazzino raffigurato vuole nutrirsi di conoscenza e di esperienze per provare a costruirsi il suo futuro. La vera sfida per Saype non è stata realizzare un dipinto all'aria aperta ma provare a rinnovarsi senza stancare gli spettatori. A giudicare dal risultato spettacolare e d'impatto, ci è decisamente riuscito.