L’hotel che si raggiunge con una zipline sulle cascate: ecco dove si trova Lo Shinta Mani Wild è un rifugio pionieristico di sole tende nella foresta che si raggiunge tramite una zipline che passa sopra le cascate.

A cura di Clara Salzano

Lo Shinta Mani Wild

Un drink di benvenuto attende gli ospiti che arrivano in hotel in zipline attraverso le cascate della Cardamom National Forest. Qui, immersa in un'incontaminata valle fluviale di 865 acri al confine meridionale della foresta cambogiana, sorge lo Shinta Mani Wild, un resort di tende unico al mondo che unisce il migliore design, l'ospitalità all-inclusive e la salvaguardia di specie uniche e in via di estinzione.

Le cascate dello Shinta Mani Wild

Allo Shinta Mani Wild si dorme in tende esclusive arroccate su un masso largo 25 metri che scompare completamente nella natura "è un po' come essere su una gigantesca tavola da surf", spiegano i due fondatori Sokoun Chanpreda e Bill Bensley, che ne 2010 hanno acquistato una concessione del parco senza sapere cosa farne di preciso ma con l'obiettivo certo di voler proteggere questa parte di Cambogia. È nata così l'idea di un rifugio pionieristico e lussuoso nella natura selvaggia e incontaminata del paese come "un campo ad alto rendimento e basso impatto, con la missione principale di essere un modo sostenibile per sostenere la sorveglianza della foresta".

Una tenda dello Shinta Mani Wild

Distribuito su oltre 800 acri, lo Shinta Mani Wild è concepito come un santuario naturale con solo quindici tende realizzate su misura nel paesaggio che offrono una base perfetta per attività avventurose nel Southern Cardamom National Park. Inoltre l'unicità di questo rifugio non sta tanto nell'arrivo in zip line ma nel suo impegno a conservare la foresta sempreverde per salvare le specie più a rischio di estinzione della Cambogia e del mondo, che abitano ancora le montagne Cardamom, tra cui 54 animali nella Lista Rossa IUCN. Tre notti presso una delle tende del campo, con un minimo di tre notti garantite, costa circa 2.000 euro.