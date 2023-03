Le più belle fontane del mondo Dalla Fontana di Trevi a Roma fino alle sculture del Palazzo di Peterhof, ecco le fontane più spettacolari al mondo.

A cura di Clara Salzano

La fontana dell’Esedra a Napoli

"Non puoi entrare due volte nello stesso fiume e questo perché – l'acqua che ti ha bagnato la prima volta – se ne è già andata via seguendo la corrente", sosteneva la teoria del Panta Rei di Eraclito. Sin dall'antichità infatti l'acqua che scorre è un fenomeno che ha sempre destato curiosità e meraviglia. La filosofia greca riteneva l'acqua elemento chiave del cosmo e della vita. E ancora oggi i giochi d'acqua e le spettacolari architetture che utilizzano l'acqua come elemento principale suscitano sempre grande stupore. Dalla Fontana di Trevi a Roma fino alle sculture del Palazzo di Peterhof, vediamo quali sono le fontane più spettacolari al mondo.

Fontana di Trevi a Roma

L'immagine di Anita Ekberg che si immerge nella Fontana di Trevi nel film La Dolce Vita di Federico Fellini è probabilmente una delle scene più famose della storia del cinema. La fontana è stata costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi nel 1732 e inaugurata nel 1762, anche se la sua esistenza è legata all'acquedotto dell'Acqua Vergine, che risale ai tempi dell'imperatore Augusto.

Fontana di Trevi

Fontana della Reggia di Caserta

Realizzata da Gaetano Salomone tra il 1783-1784, la Fontana di Cerere negli scenografici giardini della Reggia di Caserta raffigura la dea della fertilità. Nella fontana la dea porta in alto un medaglione con il simbolo della Trinacria ed è circondata da ninfe, amorini, gruppi di tritoni e dalle personificazioni dei fiumi siciliani Anapo e Arethusa.

Fontana della Reggia di Caserta

Fontana dell'Esedra Napoli

Progettata nel 1938 dagli Carlo Cocchia e Luigi Piccinato, nell'ampio complesso architettonico della Mostra d'Oltremare, la fontana dell'Esedra è la più grande di Napoli con la sua estensione di 900 metri quadrati. Nata per celebrare la politica coloniale italiana, la fontana è composta da 76 vasche ad esedra, 1300 ugelli di ottone e di bronzo e dodici fontane a cascata che creano un gioco d'acqua spettacolare, tra filari di pini e lecci.

Le decorazioni di maioliche sulla fontana dell’Esedra alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Fontana Stravinskij a Parigi

Costruita per decreto presidenziale nel 1978, la colorata fontana cinetica di Jean Tinguely e Niki de Saint Phalle si ispira alle opere del compositore di origine russa Igor Stravinsky. “Il carattere di un carillon meccanico del XVIII secolo” è la definizione che diede Le Monde quando la fontana aprì nel 1983, tra la chiesa gotica del XVI secolo di Saint-Merri e il Centre Pompidou, sopra il centro di ricerca musicale sotterraneo fondato da Pierre Boulez.

Fontana Stravinskij a Parigi

Fontana del Palazzo Peterhof a San Pietroburgo

Considerata di una delle Sette meraviglie della Russia, il Palazzo di Peterhof fu fondato dallo zar Pietro il Grande sulle rive del Golfo di Finlandia tra il 1714 e il 1723. La reggia è caratterizzata da una monumentale fontana d'ingresso a cascata decorata da statue di bronzo realizzate da artisti provenienti da varie parti del paese.