L’auto più piccola al mondo che si costruisce con un kit fai da te Più stretta di un’ascensore e più piccola di una Vespa, la P50 è una delle automobili più piccole al mondo che si può costruire da soli con un kit apposito.

A cura di Clara Salzano

La mini auto P50 della P50 cars

Il nostro impatto sul Pianeta si deve ridurre. È ormai un imperativo categorico. E mentre il settore automobili lancia nuovi modelli sempre più impressionanti e lussuosi, c'è chi decide di ridursi ma con stile. L'azienda P50Cars ha scelto di omaggiare le minicars P50 e Trident inventate da Cyril Cannell negli anni Sessanta creando un nuovo modello di P50, l'auto più piccola mai prodotta secondo il Guinness World Records, disponibile anche con un kit di costruzione fai da te.

Il prototipo di una P50

Era il 1962 quando Cyril Cannell lanciò sul mercato la minicar P50 e successivamente la sua versione lusso Trident. La P50, l'auto più piccola e legger al mondo, aveva dimensioni 1 metro e 34 centimetri di lunghezza per 99 centimetri di larghezza e un'altezza di appena 1 metro e 20 centimetri. I tempi forse non erano ancora maturi e ben presto le due auto non furono più prodotte fino a quando non è stata rieditata dalla Peel Engineering. Oggi delle P50 d'epoca ne esistono pochi modelli e possono arrivare a costare anche 100.000 euro ma grazie alla P50Cars non è più un sogno impossibile per gli amanti delle minicar.

Il kit di assemblaggio della P50Cars

La grande novità presentata dalla P50Cars per la nuova versione di P50 e Trident è il kit d'assemblaggio che permette a chiunque di costruire la propria minicar P50, con motore a benzina o motore elettrico. pezzi vengono tutti realizzati a mano in azienda per poi essere spediti con il kit d'assemblaggio a chi ne fa richiesta. Essendo un'automobile meccanicamente semplice, estremamente leggera e piccola, non serve essere meccanici esperti ma solo avere lo spazio necessario per l'assemblaggio e tanta pazienza. Ci vogliono circa 50 ore consecutive per montare il kit ma una volta finito si ottiene la più piccola auto al mondo pronta per andare in strada.