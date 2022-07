La nuova casa di Emma Marrone: ampi spazi, tavoli in marmo e lampade di design “Casa nuova vita nuova”: così Emma Marrone ha aperto le porte della sua abitazione a fan e follower. Ne ha mostrato alcuni angoli e spiccano alcuni ricercati elementi di design.

A cura di Giusy Dente

Emma Marrone è legatissima alle sue origini salentine. La Puglia è nel suo cuore, è il luogo che l'ha vista crescere e dove ancora vive la sua famiglia: fa spesso ritorno a casa, anche se il lavoro e la carriera l'hanno ormai portata altrove. La cantante rappresenta un personaggio di punta del panorama musicale italiano, ma nel tempo si è cimentata anche con la televisione, dalla conduzione di Sanremo all'avventura di giudice a X-Factor. Dopo aver abitato a Roma si è trasferita a Milano in una casa dal design ricercato, tutta in toni neutri e con ampi spazi destinati al relax e al comfort. Adesso sembra abbia stabilito la sua dimora in una nuova abitazione. Ne ha svelato alcuni angoli e alcuni dettagli a fan e follower, entusiasta di questo nuovo inizio.

Emma Marrone porta i fan nella nuova casa

Casa nuova, vita nuova: Emma Marrone, mettendo piede nella sua nuova abitazione, sembra avere tutta l'intenzione di dare avvio a un capitolo nuovo in senso più ampio. Ha tenuto a battesimo la nuova casa e l'ha fatta vedere a fan e follower, anche se sembra che non sia stata ancora del tutto arredata e ultimata. Dalle foto condivise sui social, ha tutta l'aria di essere una casa dagli spazi molto ampi, arredata in modo minimal ed essenziale, seguendo le tonalità neutre, proprio come la precedente.

La cantante ha permesso a fan e follower di dare una sbirciatina in camera da letto e soggiorno. Qui ha scelto il parquet: domina il colore bianco sulle pareti, sulle porte e i battiscopa. Bianco anche per il tavolo il marmo. La cantante ha poi mostrato da lontano la camera da letto, inquadrandola dal corridoio in parquet: anche qui pareti candide, ma quella sullo sfondo presenta una stampa con nuvole grigie.

In casa di Emma Marrone design ricercato

Nel salone di Emma Marrone a fare da protagoniste ci sono senz'altro le luci. La cantante ha fatto scelte di design molto curate e di stile affidandosi a un brand molto noto nel settore, un'azienda italiana (di Merano) specializzata proprio negli impianti di illuminazione. Sia il lampadario al soffitto che la lampada da terra sono di Flos.

in foto: lampada Flos

Il lampadario ha una struttura unica e complessa, che combina triangoli in alluminio lucidato stampato e lampadine chiare di forma tondeggiante. Sul sito ufficiale del brand costa 4300 euro. La lampada da terra, perfetta per generare nell'ambiente un'illuminazione diffusa, presenta invece telaio in ottone e diffusore opalino di vetro soffiato. Costa sul sito ufficiale 730 euro.