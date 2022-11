La camera da letto mobile per spostarsi su ruote ovunque nel mondo Il designer californiano Kyung-hyun lew ha creato uno spazio di vita privato, leggero e confortevole, da portare con sé ovunque nel mondo.

A cura di Clara Salzano

Polydrops di Kyung–Hyun Lew

Polydrops è molto più di un semplice rimorchio. Si tratta di una vera e propria camera da letto mobile progettata dal designer californiano Kyung-hyun lew che ha creato uno spazio di vita privato da portare ovunque in viaggio nel mondo. Ci sono voluti otto anni di studio per definire il design di Polydrops che può essere considerato come una camera da letto portatile con cui viaggiare ovunque.

Polydrops più di un rimorchio

Polydrops è leggero, compatto e confortevole. Super il concetto di rimorchio e si adatta quasi ad ogni tipologia di automobile. All'interno dell'abitacolo c'è spazio per una comoda camera da letto con letto da più di una piazza e mezzo, scrivania, spazio per lo stoccaggio e un lucernario sul tetto per addormentarsi sotto il cielo stellato nel mondo. Ogni vano portaoggetti ha inoltre una bellissima illuminazione a LED nascosta che crea un'atmosfera intima e raccolta vista dall'esterno.

L’interno di Polydrops

Il design progettato da Kyung-Hyun Lew si basa su un telaio in alluminio leggero con sospensioni e freni a disco idraulico per una maggiore comodità di spostamento. Si accede all'interno di Polydrops tramite due comode aperture laterali. Il progetto prevede anche l'installazione a richiesta di una cucina da viaggio con lavello e piastre elettriche.

La cucina di Polydrops

Grazie attenzione è stata dedicata alla sostenibilità del progetto integrando nel telaio un isolamento rigido che fa risparmiare energia mentre il sistema elettronico viene alimentato da un pannello solare da 100w che fornisce riscaldamento e illuminazione al rimorchio. Polydrops è l'ideale per chi ama viaggiare senza rinunciare al comfort e all'estetica.