Ilary Blasi, il regalo speciale di un’amica: una lampada scultura che la rappresenta Che ci fa Ilary Blasi accanto a una scultura che sembrerebbe riprodurre la sua silhouette? Si tratta di un regalo di una cara amica e il suo significato simbolico è molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha portato a termine l'esperienza a L'isola dei famosi poche settimane fa ma, nonostante ciò, continua a mantenere un rapporto diretto con i followers. Sui social documenta ogni suo impegno quotidiano, dal gender reveal party organizzato per la sorella Melory alla giornata in piscina con la figlia Isabel e le sue amichette, non perdendo occasione per portare l'attenzione sui look sfoggiati a ogni diverso evento. Di recente, inoltre, ha mostrato anche un regalo insolito e speciale: dopo una romantica cesta con centinaia di rose rosse, ora ha ricevuto una maxi lampada scultura che la rappresenta. Ecco chi ha realizzato l'opera d'arte e il suo significato simbolico nascosto.

Chi ha realizzato la lampada scultura di Ilary

Questa mattina Ilary Blasi si è lasciata immortalare in pigiama di seta nero accanto a una originale opera d'arte: si tratta di una scultura a forma di silhouette femminile che, tra addome scolpito e seno sodo, sembra essere ispirata proprio al suo corpo. A realizzarla è stata Malisa Catalani, alias Malisart, un'amica d'infanzia della conduttrice che ha deciso di farle un regalo speciale (anche se non ha fatto alcun riferimento alla somiglianza tra l'opera e la fisicità di Ilary). Le uniche cose certe sono innanzitutto che la lampada scultura è in lino e, come se non bastasse, rappresenterebbe in modo raffinato e sofisticato le infinite sfumature dell'animo di Ilary.

La lampada scultura di Malisart

Il significato simbolico del regalo

Malisa Catalani, artista di successo e moglie di Marco Di Vaio, il dirigente del Bologna, ha spiegato il significato simbolico dell'opera dedicata a Ilary in un post realizzato ad hoc. Nella didascalia delle foto della conduttrice ha infatti scritto: "Malisa x Ilary. Ci conosciamo da quando siamo bambine e so che la tua luce interiore è forte e bella. Ecco perché credo che questa mia lampada scultura sia perfetta per te. È una rappresentazione perfetta del dualismo che ci contraddistingue: donne con fragilità, insicurezze, crepe, ma sempre pronte a rinascere a vita nuova". Insomma, l'artista ha voluto celebrare l'animo forte e determinato della conduttrice, una donna capace di rialzarsi sempre di fronte a ogni difficoltà ma che dietro la "corazza" nasconde un forte lato emotivo.