Ilary Blasi in piscina con Isabel Totti e le amichette: crea gli scoubidou in costume di pizzo Ilary Blasi ha trascorso la domenica in piscina, a farle compagnia c’erano la piccola Isabel Totti e le sue amichette, alle quali ha insegnato a fare gli scoubidou. Cosa ha indossato per la giornata alle prese con la tintarella?

A cura di Valeria Paglionico

Per Ilary Blasi l'ultimo anno è stato ricco di novità e di impegni non solo perché ha ritrovato l'amore dopo la separazione da Francesco Totti al fianco di Bastian Muller, ha anche condotto una nuova edizione de L'isola dei famosi. Ha portato a termine l'esperienza la scorsa settimana e per l'occasione ha rinunciato ai cristalli e ai dettagli appariscenti, apparendo super sofisticata in total black. Ora per lei le vacanze estive sono ufficialmente cominciate ma, almeno al momento, sembra non essersi ancora mossa dai dintorni di Roma. Nell'ultimo weekend, però, si è concessa una giornata in piscina con la piccola di casa Isabel Totti e ha portato con lei anche le sue amichette.

Il ritorno degli scoubidou

Ricordate gli scoubidou? Sono i fili colorati da intrecciare che hanno spopolato negli anni '90 e che ancora oggi sembrano essere in gran voga sia tra i grandi che tra i piccoli. Danno vita a portachiavi, braccialetti, collane, ornamenti e sono l'ideale quando si vuole passare il tempo in modo creativo durante le giornate trascorse al mare o in piscina. Ilary Blasi lo sa bene ed è per questo che li ha portati con lei durante il weekend, permettendo così alle bambine di divertirsi e di personalizzare il proprio look in modo originale. Armatasi di un cofanetto pieno di fili colorati, ha insegnato alle piccole "l'arte di intrecciare" e ha documentato tutto sui social, rivelando anche alcuni portachiavi a opera finita.

Il cofanetto con gli scoubidou

Il look da piscina di Ilary Blasi

Cosa ha indossato Ilary Blasi per andare in piscina? Niente stampe tropicali, colori accesi o dettagli scintillanti, ha preferito puntare sul total black. Si è immortalata solo a mezzo busto, lasciando in mostra un costume di pizzo nero dalle trasparenze audaci sul décolleté. Capelli perfettamente in piega, make-up impeccabile e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice si prepara di tutto punto anche quando si dedica alla tintarella. La piccola Isabel, invece, è apparsa più sauvage con i capelli bagnati e uno slippino leopardato. Per evitare la censura dei social, inoltre, si è coperta il petto col braccio, mentre a "censurare" le altre bambine è stata sua mamma con delle emoticon a forma di stelle. Ilary trascorrerà l'estate con la famiglia?