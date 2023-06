Ilary Blasi chiude L’isola dei famosi con l’abito smoking: nella finale è una diva con le onde Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de L’isola dei famosi e la conduttrice Ilary Blasi ha incantato tutti col suo stile. Abito smoking, onde tra i capelli e tacchi: ecco i dettagli del look da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che trasforma i concorrenti in naufraghi per diverse settimane. A trionfare è stato Marco Mazzoli, che è riuscito a sconfiggere Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero durante la finalissima all'ultimo sangue. La protagonista indiscussa del programma, però, non poteva che essere la padrona di casa Ilary Blasi, quest'anno affiancata dall'amica e collega Vladimir Luxuria e dalla new entry Enrico Papi. Accompagnata in studio dalla figlia Chanel Totti, la conduttrice è riuscita ancora una volta a incantare il pubblico con il suo fascino: ecco cosa ha indossato per chiudere in bellezza il reality.

Lo stile dark di Ilary Blasi a L'isola 2023

Ilary Blasi è stata ancora una volta la regina de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 che conduce ormai da anni. Sul palco non ha rinunciato allo stile trendy che da sempre la contraddistingue, anche se sembra aver detto addio ai dettagli troppo esuberanti. Fin dalla prima puntata ha scelto sempre outfit total black, aggiungendo al massimo qualche capo a contrasto in bianco. Ha spaziato tra maxi spacchi, completi con pantaloni e camicia, top con "le spine", osando con delle appariscenti scarpe di cristalli. Per la finale non ha rinunciato al nero, trasformandosi ancora una volta in una dark lady.

Il look per la finale di Ilary Blasi

La conduttrice ha chiuso la nuova edizione de L'isola con un sinuoso abito smoking total black, un modello che cadeva morbido lungo la silhouette, con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e un profondo scollo a V. La sua particolarità? I dettagli di raso in tinta sui polsini e sul décolleté, gli stessi che si ritrovano nelle classiche giacche smoking. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per delle onde dall'effetto naturale portate sciolte e con la fila laterale. Insomma, Ilary ha dimostrato ancora una volta di essere una diva indiscussa: quand'è che la rivedremo al timone di un nuovo programma tv?