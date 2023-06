Ilary Blasi riceve un regalo romantico: una composizione con 200 rose rosse da oltre mille euro Ilary Blasi ha ricevuto un regalo speciale e romantico a pochi giorni dalla fine de L’isola dei famosi: una composizione con 200 rose rosse stabilizzate. Si tratterà di un dono del fidanzato Bastian?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha appena portato a termine una nuova esperienza televisiva: lo scorso lunedì è stata la grande protagonista della finale de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che quest'anno ha visto il trionfo di Marco Mazzoli. Sul palco ha spaziato tra diversi look total black, osando al massimo con delle scarpe tempestate di cristalli, ma è stato durante l'ultima puntata che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo elegantissima in un lungo abito smoking. Ora è tornata alla "normale" vita quotidiana e, forse complice il successo del programma, ha ricevuto un regalo super romantico che non ha esitato a mostrare sui social.

Il regalo dopo L'isola dei famosi

Per Ilary Blasi le vacanze sono ufficialmente cominciate ma, nonostante abbia chiuso tutti i suoi progetti professionali, non è ancora partita, continua a rimanere nella sua villa romana, così da godersi un po' di relax casalingo dopo mesi da "pendolare" trascorsi tra Milano e la Capitale. Ieri è tornata sui social con una sorpresa davvero speciale: ha ricevuto un regalo romantico direttamente a casa. Sebbene non abbia taggato il nuovo fidanzato Bastian Muller, tutti hanno pensato immediatamente a lui vedendo le meravigliose rose rosse mostrate dalla conduttrice (anche perché ha commentato le Stories semplicemente con l'emoticon circondata dai cuoricini rossi).

La composizione di rose rosse ricevuta da Ilary

Quanto costa la composizione di rose rosse stabilizzate

Che si tratti o meno di un regalo di Bastian, non importa, l'unica cosa certa è che i fiori mostrati da Ilary sui social sono romantici ed extra lusso. A firmare il cofanetto è stato The Million Roses, brand con sede in California ma che spedisce le sue creazioni in tutto il mondo. La composizione della conduttrice fa parte della collezione Cupola Deluxe ed è stata realizzata con almeno 200 rose rosse stabilizzate disposte a forma di cupola in una scatola total black decorata con un nastro in tinta. La loro particolarità è che vengono trattate con un preciso processo che le rende conservabili almeno per più di un anno. Quanto costa la confezione regalo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 1.499,95 euro e può essere personalizzata anche con 400 gambi. In quanti sognano di ricevere prima o poi un dono simile?

