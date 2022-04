Il peluche preferito di Baby Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni: quanto costa il gigantesco orso Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è già una star dei social. Dalle foto e video condivisi sulla sua vita sappiamo che ha tantissimi giochi e accessori di lusso. Vediamo qual è e quanto costa il peluche preferito di Baby Vittoria.

Il peluche preferito dalla figlia di Chiara Ferragni è un orso gigantesco

Vittoria Lucia Ferragni è la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez ma è anche già una star dei social. Da quando è nata il 23 marzo 2021 sono tantissime le immagini e i video che la ritraggono e raccontano tutto della sua vita. La piccola, che da poco ha compiuto un anno, è inondata di regali e accessori di lusso ma c'è un peluche in particolare che dimostra di amare particolarmente. Non si tratta della bambola griffata né di qualche gioco tecnologico bensì di un enorme orso di peluche su cui ama stendersi e divertirsi. Scopriamo quanto costa il gigantesco orso in casa di Chiara Ferragni e Fedez.

Il peluche preferito di Baby Vittoria in casa di Chiara Ferragni e Fedez

Qual è il peluche preferito di Baby Vittoria

In numerose story di Chiara Ferragni e Fedez da casa si nota spesso un gigantesco orso di peluche in un angolo del loro salotto. Il tenero gioco per bambini è così grandi da prendere lo spazio di una poltrona in casa e, proprio come se fosse un arredo, Baby Vittoria ama sdraiarcisi sopra e rotolarsi. L'enorme orso è infatti il peluche preferito della figlia di Chiara Ferragni.

L’orso gigante di Baby Vittoria

Ogni volta che Vittoria Lucia Ferragni è seduta tra le morbide zampe del suo peluche preferito scoppia in una risata contagiosa che è l'emblema della felicità. L'immagine della piccola figlia di Chiara Ferragni tra le braccia dell'enorme orso di pelo è davvero dolce.

Baby Vittoria ride sdraiata sul suo peluche preferito

Sono numerose infatti le immagini e i video condivisi da Chiara Ferragni e Fedez in cui si vede quanto Baby Vittoria ami stare con il suo peluche preferito. La figlia dei Ferragnez si relaziona al suo gigantesco peluche come se fosse un enorme letto di pelo in cui rotolarsi e questo le piace davvero tanto.

Baby Vittoria tra le braccia del suo peluche preferito

Quanto costa l'enorme orso della figlia di Chiara Ferragni

L'orso di peluche è probabilmente uno dei giocattoli per bambini più diffuso in tutto il mondo. Uno dei primi peluche con la forma di un orso risale al 1931 quando William Gordon Holmes, proprietario di una filanda nello Yorkshire, fondò la Merrythinkt, una delle aziende di peluche più importante al mondo. La prima collezione fu disegnata da Florence Attwood ed includeva gli originali orsacchiotti che ancora oggi si vendono e di cui sono state create numerose imitazioni di ogni tipo e misura.

Chiara ferragni con Baby Vittorio e sullo sfondo il gigantesco orso di peluche

Il peluche preferito da Baby Vittoria probabilmente non è un originale orso Merrythinkt né un famoso peluche Steiff (altra iconica azienda conosciuta per i suoi "teddy bear" di peluche). Si tratta di un gigantesco orso di peluche di cui non si conosce la marca né il prezzo definito.

Un enorme orso di peluche come quello di Baby Vittoria

Da alcune ricerche fatte online è stato possibile scoprire che esistono tantissimi peluche di orso gigante. Il preferito da Baby Vittoria è caratterizzato da un volto sorridente e da zampe disegnate, oltre alle enormi dimensioni e l'inconfondibile morbidezza. Su alcuni siti un peluche simile a quello della figlia di Chiara Ferragni e Fedez costa intorno ai 65 euro.

