Granny’s Chips, la storia della spilla più preziosa al mondo appartenuta alla regina Elisabetta II La spilla più preziosa al mondo proviene dal più grande diamante grezzo mai trovato e viene tramandato da generazioni nella famiglia reale inglese.

La regina Elisabetta II e la spilla soprannominata Granny’s Chips

Due enormi diamanti, il Cullinan III e il Cullinan IV, compongo il gioiello più prezioso della regina Elisabetta II. Soprannominato Granny's Chips (le patatine della nonna), il costoso gioiello non ha nulla a che fare con il cibo, la sua storia è molto più affascinante e il suo valore va oltre i 50 milioni di sterline.

La regina Elisabetta II con la preziosa spilla

Quando si parla delle Granny's Chips della regina Elisabetta II non ci si sta riferendo al suo piatto preferito bensì ad un gioiello unico al mondo di ben 158 carati. Composto da due diamanti tagliati dal leggendario diamante Cullinan, il diamante più grande mai trovato, è la spilla più preziosa al mondo. È stata lasciata in eredità a Elisabetta dalla nonna e regina Mary quando la vecchia sovrana aveva solo 27 anni e stava per diventare regina. Questo cimelio di famiglia era un dono d'amore ed è per questo che Elisabetta II ha sempre avuto una particolare affezione a tale spilla, tanto da soprannominarla Granny's Chips.

La spilla indossata dalla regina Mary all’incoronazione di Giorgio VI

Il gioiello Granny's Chips è un'importante testimonianza del legame tra la regina Elisabetta II e la nonna, la regina Mary. Elisabetta II non indossava molto spesso il prezioso gioiello, sono in occasioni molto significative come il suo giubileo del 2012. La spilla proviene da una delle più grandi meraviglie del mondo: il Cullinan, il più grande diamante grezzo del mondo, per dimensioni, limpidezza e colore bianco, che aveva un peso totale di 3.106 carati. Fu trovato in Sud Africa nel 1905 in quelle che poi furono battezzate Miniere Cullinan, dal nome del fondatore della miniera.

La spilla Granny’s Chips

Il Cullinan, secondo gli scienziati, si è formato oltre 1 miliardo di anni fa, molto prima del tempo. Il prezioso diamante fu donato al re Edoardo VII come segno di lealtà dalla colonia britannica sudafricana e sono varie le leggende che si raccontano sul suo arrivo in Inghilterra: pare infatti che il diamante fu inviato con un normale pacco postale mentre una replica viaggiava, munita di scorta, su un battello a vapore. Inoltre l'uomo che fu incaricato di tagliare il diamante, Joseph Asscher, pare che svenne quando fece il primo taglio sul gioiello eccezionale. L'enorme diamante è stato tagliato in vari parti, tutte indicate con un numero romano. Il Cullinan III e Cullinan IV, che pesano rispettivamente 94,4 e 63,6 carati, oggi compongono la spilla tanto cara alla defunta monarca.