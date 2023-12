Gli store invernali dei brand di lusso: chi è l’artista che crea le architetture da sogno con l’AI Avete mai immaginato come potrebbero essere i pop-up store invernali dei brand di lusso? A trasformare i sogni in realtà è stato un artista francese diventato virale sui social, che con l’intelligenza artificiale ha dato vita a delle architetture suggestive.

A cura di Valeria Paglionico

@If Only | AI artist

L'intelligenza artificiale viene ormai utilizzata nei settori più svariati della contemporaneità, spesso però mettendo così tanto a rischio la privacy degli individui da costringere le istituzioni a prendere dei provvedimenti capaci di contrastare questo pericoloso fenomeno. Nel mondo dell'arte, però, la tecnologia può essere usata per dare vita a dei progetti innovativi e futuristici. A farlo di recente è stato If Only, un AI artist diventato virale sui social con delle opere architettoniche da sogno. In quanti hanno visto le foto degli store di lusso in versione invernale? Ecco qual è la storia nascosta dietro le suggestive immagini.

Il progetto artistico di If Only

If Only è il nome d'arte di Vincent, un artista parigino che sta spopolando sui social grazie alle sue opere realizzate con l'intelligenza artificiale. Appassionato d'arte fin da giovanissimo, ad oggi si definisce AI artist e prova a trasformare l'impossibile in possibile, scavando nei regni dei nostri sogni o dei nostri incubi al motto di "Cosa è assente nella realtà e mi piacerebbe che prendesse vita?".

If Only | AI artist

Il suo progetto artistico punta a creare le meraviglie architettoniche che ha sempre immaginato ma senza pennelli, acrilici o tempere. Sfrutta il potere dell'intelligenza artificiale, dando vita a una forma d'arte stimolante e satirica capace di immaginare scenari innovativi e futuristci, sorprendenti e provocatori. Prende ispirazione dagli eventi contemporanei, dunque esplora attentamente piattaforme come Instagram e TikTok, ma reinterpreta i trend attraverso la lente della sua creatività. L'intelligenza artificiale per lui è un mezzo per esprimere e condividere le sue visioni e i suoi ideali.

If Only | AI artist

I pop-up store di lusso in versione invernale

L'ultimo progetto artistico che If Only ha realizzato con l'AI ha a che fare con i marchi di lusso. L'artista ha immaginato i pop-up store invernali dei brand più famosi al mondo, dando vita a delle strutture da sogno. Il negozio Chanel è stato coperto di velluto nero ma con un maxi logo bianco a contrasto a effetto fluffy, quello di Dior ha un colossale ingresso realizzato con delle tende pelose bianco panna che danno l'idea di essere delle nuvole, mentre quello di Gucci ha delle multi-vetrine incorniciate da tessuto furry in rosa fragola.

If Only | AI artist

Si continua con l'appariscente struttura in pelo arancione di Louis Vuitton, con l'ingresso in marmo bianco scolpito di Versace (riproduce una maxi Medusa), con le due Tour Eiffel luminose di Hermès. L'ultima creazione di If Only è lo store di Tiffany&Co., le cui architetture sono interamente decorate con un tessuto peloso in verde Tiffany. "Se solo ci fossero i pop-up store invernali dei brand di lusso": queste sono state le parole con cui l'artista ha descritto il suo suggestivo progetto.