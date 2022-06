Fondazione Prada riapre il più bel cinema all’aperto di Milano Dal 1 luglio 2022 apre il Cinema open air di Fondazione Prada con la rassegna Multiple Canvases ideata dagli artisti Elmgreen & Dragset con il comitato scientifico di Human Brains.

A cura di Clara Salzano

Il Cinema di Fondazione Prada – Foto Delfino Sisto Legnani e Piercarlo Quecchia

Le pareti mobili del Cinema di Fondazione Prada scorrono e la sala diventa open air. Quando l'architetto Rem Koolhaas ha trasformato una vecchia distilleria nella sede permanente della Fondazione Prada aveva pensato davvero a tutto, anche a rendere fruibile l'edifico destinato a Cinema in tutte le stagioni. Dal 1 luglio 2022 inaugura la nuova edizione del Cinema all'aperto di Fondazione Prada con la rassegna Multiple Canvases ideata dagli artisti Elmgreen & Dragset, già presenti negli spazi museali con la mostra Useless Bodies?, e il comitato scientifico di Human Brains.

Fondazione Prada apre il Cinema – Foto Delfino Sisto Legnani e Piercarlo Quecchia

Il Cinema di Fondazione Prada in versione estiva inaugura il 1 luglio 2022 con una programmazione che continua per tutto il mese di luglio, fino al 30, per poi riprendere dal 2 settembre al 1 ottobre 2022. Saranno dieci i film presentati nella rassegna Multiple Canvases che fa dialogare i lavori presentati nelle due mostre di Fondazione Prada a Milano e a Venezia.

Il prospetto laterale del Cinema di Fondazione Prada – Foto Delfino Sisto Legnani e Piercarlo Quecchia

Tra i titoli in programma ci sono Essere John Malkovich di Spike Jonze, Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, L'angelo sterminatore di Luis Buñuel e molti altri ancora: "Molti dei film che abbiamo scelto – spiegano gli artisti Elmgreen & Dragset – per questa rassegna cinematografica hanno un’atmosfera surreale, film che includono un certo grado di assurdità e vanno oltre la normale narrazione logica o lineare".

Nessuna parete tra la sala e gli spazi esterni di Fondazione Prada – Foto Legnani e Quecchia

I film proposti nella rassegna Multiple Canvases hanno in comune scenografie che creano universi affascinanti mentre sviluppano le proprie trame. Ed è questo il motivo per cui Elmgreen & Dragset li hanno scelti, loro che sanno come trasformare gli spazi espositivi in un'opera d'arte.

L’interno del Cinema visto dal cortile di Fondazione Prada – Foto Legnani e Quecchia

Assistere a una proiezione cinematografica all'interno del Cinema di Fondazione Prada è come guardare un'opera d'arte all'interno di un'opera d'arte. La struttura, che d'inverno è un parallelepipedo riflettente, d'estate si apre e crea un dialogo continuo tra l'interno della sala di proiezione e lo spazio esterno con le varie strutture del complesso progettate da Rem Koolhaas.