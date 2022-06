“È stato pazzesco”, “Un po’ di più la prossima volta”: in Svezia i bidoni della spazzatura diventano sexy Dimenticate i comuni bidoni della spazzatura pubblici. Dalla Svezia arrivano i cassonetti parlanti per incentivare e gratificare le buone pratiche civili.

A cura di Clara Salzano

Sul ponte David Hall di Malmo, in Svezia, sono stati installati due bidoni della spazzatura parlanti

"Proprio lì, sì!", "Fallo di nuovo!" e "Mmm, un po' più a sinistra", sono solo alcune delle frasi che i cittadini di Malmo, in Svezia, si possono sentir dire da nuovi bidoni dei rifiuti in città. Chi avrebbe mai detto che i cassonetti dell'immondizia potevano diventare sexy. A Malmo sono stati installati una serie di bidoni parlanti che intendono convincere le persone a parlare di ciò che è più sporco, il cosìdetto littering, e invogliare a tenere più pulite le strade della grande città meridionale della Svezia.

Sul ponte David Hall di Malmo, in Svezia, sono stati installati due bidoni della spazzatura parlanti. Inizialmente la voce del cassonetto era maschile e si limitava a ringraziare le persone per aver smaltito i loro rifiuti. Di recente le autorità hanno cambiato la voce al femminile che emette frasi maliziose e divertenti. Le frasi pronunciate sono molto sensuali come "aaaah, è stato pazzesco" e "hmmm… un po' di più la prossima volta" e vengono ripetute ogni volta che il cestino viene nutrito con i rifiuti. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione di Malmo a ripulire i luoghi pubblici e le strade in modo da aumentare a consapevolezza sui rifiuti.

Non è la prima volta che la città di Malmo adotta dei bidoni parlanti per delle campagne sociali. Già durante la pandemia di COVID-19 l'amministrazione aveva dotato i cassonetti dei rifiuti di altoparlanti e registratori per incoraggiare i cittadini a mantenere il distanziamento sociale. Questa tecnica ritenuta efficace è stata adesso convertita per lanciare brevi messaggi vocali, grazie ad un rilevatore e ad un modulo sonoro, ogni volta che qualcuno apre il cestino. dei rifiuti per gettare la spazzatura e contribuire a tenere più pulita la città. I bidoni parlanti, con le loro frasi sexy, intendono incoraggiare le buone pratiche e far sorridere i cittadini ogni volta che agiscono nel modo corretto.