È morto Fernando Campana, il designer brasiliano presente con i suoi arredi nei musei di tutto il mondo Fernando Campana è stato uno dei più importanti designer della sua generazione con arredi entrati in alcuni dei musei di design più importanti al mondo.

A cura di Clara Salzano

Fernando Campana

Il designer Fernando Campana è morto all'età di 61 anni. A darne la triste notizia è stato un post pubblicato sulla pagina del suo studio di design, Estúdio Campana, fondato insieme al fratello Humberto: "È con profonda tristezza che annunciamo la morte di Fernando Campana il 16 novembre a San Paolo". Di origini italiane, Fernando Campana è stato uno dei più importanti designer della sua generazione con arredi entrati in alcuni dei musei di design più importanti al mondo.

I fratelli Campana

Fernando Campana, insieme al fratello Humberto, è uno dei pochi brasiliani che hanno pezzi nella collezione del Museum of Modern Art di New York, MoMA. I due fratelli, di origini italiane ma nati in Brasile, hanno fondato il loro studio di design Estúdio Campana a San Paolo negli anni Ottanta, affermandosi nel panorama internazionale per le proprie idee pionieristiche e per l'uso del riciclo prima ancora che diventasse una tendenza mondiale.

Il divano Boa per Edra di estudio Campana

Senza mai dimenticare la componente rivoluzionaria della propria creatività, Fernando Campana, con Humberto, ha realizzato i progetti più iconici di Edra, come il divano Boa, diventato l'emblema del design distruptive. Si tratta di un enorme e morbido nido intrecciato, composto di 120 metri di tubolare di poliuretano elastico rivestito di velluto, che invita a esplorare infinite posizioni tra i suoi cuscini. In Italia Estudio Campana aveva partecipato all'ultima edizione del Fuorisalone con l'installazione ”Sleeping Piles” presso l'Università degli Studi di Milano. Gli arredi dei fratelli Campana sono stati fotografati anche da nomi importanti della fotografia come Giovanni Gastel.

La famiglia non ha diffuso notizie riguardo la causa della morte di Ferdinando Campana ma ha annunciato che la veglia funebre si terrà oggi presso l'impresa di pompe funebri – Rua São Carlos do Pinhal, 376 – Bela Vista, Sala Paris, dalle 15:00 alle 17:30 mentre la cerimonia di cremazione sarà riservata alla famiglia che scrive "Apprezziamo l'amore e la comprensione di tutti in questo momento difficile".