Dove si trova la chiesa a forma di luna che è diventata un fenomeno mediatico Una chiesa a forma di Luna è diventata l’attrazione di un paese e un vero fenomeno mediatico.

A cura di Clara Salzano

Hometown Moon

Alla stazione dei treni ad alta velocità di Tai'an, in Cina, i passeggeri sono accolti da cartelloni pubblicitari che li invitano a caminare sulla Luna. Non si tratta dell'offerta di un'agenzia di viaggi spaziale bensì del progetto dello studio Syn Architects nell'area panoramica del Monte Tai che ha dato nuova vita al Nine Women's Peak, un ramo del famoso monte che dà il nome alla città di Tai'an. Qui una chiesa a forma di Luna è diventata l'attrazione della zona oltre che un fenomeno mediatico.

La chiesa a forma di Luna in Cina

All'inizio del 2019, Shandong Lushang Group ha commissionato Syn Architects di sviluppare la progettazione dell'area montana, dei suoi villaggi e della Hometown Moon in modo da renderla l'emblema del progetto. La struttura ha avuto un tale successo che l'area, un tempo caratterizzata solo da umili villaggi, è diventata un fenomeno online che ha attratto migliaia di turisti.

L'idea di Hometown Moon è nata durante il Mid-Autumn Festival del 2019, quando un pallone a forma di luna del diametro di 10 metri è stato illuminato nella baia di Nianhua incantando tutti. Così è stata progettata una struttura semicircolare illuminata sopra una pozza d'acqua che simula la luna riflessa che non tramonta mai. L'edificio evocativa comprende una sala per cerimonie solenne ed eventi dagli interni suggestivi.

Hometown Moon dentro

Hometown Moon oggi attrae migliaia visitatori nell'area di oltre 55 chilometri quadrati. L'edificio si trova inoltre alla fine di una strada purificatrice tra le montagne che rende l'arrivo sulla "Luna" ancora più suggestivo. Nella stessa area si trova anche una terrazza a forma di nuvola

chiamata Jiunvfeng Study da cui parte il percorso che giunge a Hometown Moon.