Come sulle montagne russe: la spettacolare scalinata che attraversa un parco sudcoreano Spacewalk è la scultorea scalinata in stile montagne russe che attraversa il Parco Hwanho a Pohang, in Corea del Sud dando la sensazione di passeggiare nello spazio.

A cura di Clara Salzano

Spacewalk, la spettacolare scalinata in stile montagne russe che attraversa un parco sudcoreano

"Il luogo perfetto da cui ammirare il cielo di notte, l'alba, il tramonto e la natura tutta intorno", così viene descritta la spettacolare scalinata in stile montagne russe che attraversa il Parco Hwanho a Pohang, in Corea del Sud. Con un'altezza di 70 metri nel punto più alto, SpaceWalk è una scultura percorribile creata dagli artisti di Amburgo, Heike Mutter e Ulrich Genth. La scala monumentale è la più grande scultura pubblica contemporanea mai installata nel paese.

SpaceWalk è una monumentale scala costruita seguendo lo stile delle montagne russe con acciai zincati e inossidabili su una base di cemento e file di luci a LED incorporate. La struttura è completamente percorribile dai pedoni che possono recarsi in cima per ammirare il panorama delle colline di Hwanho Park nella città costiera sudcoreana di Pohang.

Per accedere alla scultura si entra attraverso una scala centrale che si divide in due percorsi: una scala con leggera pendenza che conduce a una vista della baia di Yeongil mentre la salita più ripida è come un'elica che arriva fino al cielo.

SpaceWalk è un termine usato nelle missioni spaziale per descrivere l'atto di uscire dal veicolo nello spazio in assenza di gravità dello spazio esterno. Camminare su SpaceWalk è come passeggiare nello spazio, che può essere considerata un'esperienza trascendentale.

SpaceWalk di notte sembra una pista argentata scintillante lunga 333 metri, molto simile a delle montagne russe da lontano. Una volta arrivati vicino alla struttura si comprende che si tratta di un'originale scala a chiocciola, che curva nello spazio con una serie di spettacolari ondulazioni: "Di notte in particolare, la passerella illuminata appare come un sigillo disegnato nel cielo, che sembra rappresentare cose diverse a seconda di dove ci si trova", affermano Mutter e Genth. "Quindi, la scultura fa riferimento anche alla mitologia locale e a una tradizione di guardare il cielo che fa anche un uso giocoso della relatività".