Come ha fatto il grattacielo più alto di Taiwan a resistere al terremoto L'evento sismico che ha colpito la Cina due settimane fa, oltre ad aver causato morti e feriti, ha danneggiato molti edifici. Una delle costruzioni più alte del mondo, il Taipei 101 ne è uscito indenne, ecco come.

A cura di Annachiara Gaggino

Il Taipei 101

Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan una decina di giorni fa, oltre ad aver provocato la morte di 13 persone e più di mille feriti, secondo le stime della NFA-National Fire Agency dell'isola ha danneggiato anche più di 700 edifici. L'evento sismico è stato il più forte degli ultimi 25 anni e la scossa è stata percepita anche anche nella capitale Taipei, a quasi 130 chilometri dall'epicentro, ma una costruzione ne è uscita indenne: uno dei grattacieli più alti del mondo. Le riprese mostrano il Taipei 101 oscillare solo leggermente.

Il Taipei 101

Cos'è la sfera che smorza l'oscillazione dell'edificio

La torre è costruita in cemento armato; combinando la resistenza alla compressione del calcestruzzo con la resistenza alla trazione dell'acciaio, il materiale rende l'edificio abbastanza flessibile da oscillare, ma allo stesso tempo abbastanza rigido da resistere ai forti venti e ai tifoni che spesso colpiscono Taiwan. Ma ad aiutare la costruzione a resistere alle scosse c'è anche un'altra innovazione tecnologica: un dispositivo simile a una sfera noto come smorzatore di massa sintonizzato, questo può muoversi di circa 1,5 metri in qualsiasi direzione, agendo come un pendolo che smorza i movimenti oscillanti. "Quando un edificio inizia a tremare, lo smorzatore di massa accordato si muoverà nella direzione opposta", ha spiegato alla CNN Stefan Al, autore di Supertall: How the World's Tallest Buildings Are Reshaping Our Cities and Our Lives. "Nel caso di Taipei 101, è sospeso quindi resterà indietro mentre la torre oscilla e assorbirà l'energia cinetica muovendosi nella direzione opposta", ha detto Al, spiegando che i cilindri idraulici tra la palla e l'edificio convertono questa energia in calore, che viene poi disperso". Gli smorzatori di massa vengono utilizzati nei grattacieli di tutto il mondo, tra cui la Steinway Tower di New York e il Burj al-Arab a forma di vela di Dubai, che ne ha 11.

Lo smorzatore di massa sintonizzato

Il Taipei 101, una costruzione antisismica

Progettato dallo studio taiwanese CY Lee & Partners, è stato l'edificio più alto del mondo dal 2004 al 2007, quando fu superato dal Burj Khalifa di Dubai. La sfera gigantenon è l’unico elemento che aiuta a stabilizzare la torre. Il grattacielo poggia su fondamenta molto solide:380 pali di cemento armato e acciaio perforati nella roccia sottostante. Sopra di essi, il nucleo dell'edificio è collegato a una serie di "mega-colonne", disposte attorno al suo perimetro, tramite enormi capriate in acciaio. Sono poi state seguite tutte le prescrizioni della normativa antisismica che lo rende un edificio a prova di terremoto.