Banksy appare alla Stazione Centrale di Milano: il significato della proiezione sulla facciata L’opera Migrant Child di Banksy è stata proiettata sulla facciata della Stazione Centrale di Milano. L’intervento del collettivo Pepper’s Ghost è ha un messaggio profondo.

La proiezione di Migrant Child di Banksy sulla Stazione Centrale di Milano

Migrant Child di Banksy, la famosa opera dello street artist realizzata lungo uno dei canali di Venezia, è stato proiettato sulla facciata principale della Stazione Centrale di Milano. Si tratta dell'ultima azione del collettivo artistico Pepper’s Ghost che con il loro intervento vogliono porre l'attenzione sulla tutela della street art in Italia. L'iconico stencil di Banksy a Venezia vessa infatti in condizioni di abbandono, quasi nell'oblio. L'opera Ghost over Banksy a Milano accende i riflettori su un tema troppo spesso ignorato: la valorizzazione delle opere di street art.

Migrant Child proiettata da Pepper’s Ghost sulla Stazione Centrale di Milano

Dopo Venezia, gli artisti di Pepper’s Ghost colpiscono ancora, questa volta a Milano dove hanno proiettato l’opera di Bansky, Migrant Child, sulla facciata della Stazione Centrale. Il collettivo artistico era già intervenuto a Venezia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela della street art.

L'intervento a Venezia di Pepper’s Ghost a marzo 2022 si intitolava Ghost Over Banksy e aveva accesso, letteralmente, lo stencil di Banksy realizzato nel 2019 dal noto street artist a Venezia durante l’inaugurazione della Biennale Internazionale d’Arte. Migrant Child raffigura un bambino con un giubbotto nautico addosso e in mano una pianta da cui proviene una fiamma rosa.

Il nuovo Ghost over Banksy sulla facciata della Stazione Centrale

Il nuovo Ghost over Banksy è stato invece realizzato a Milano dove il collettivo di artisti digitali ha scelto la Stazione Centrale per lanciare il suo messaggio. In quest'occasione il celebre stencil Migrant Child di Banksy è stato animato attraverso una projection mapping sullo storico edificio in posizione strategica.

La projection mapping di Pepper’s Ghost sulla stazione

La proiezione ha fatto seguito ad un'altra incursione di Pepper’s Ghost a Venezia dove ha potuto constatare le condizioni precarie dell'opera di Banksy. Accanto all'iconico stencil ora compare un manifesto che riposta “What you neglect becomes of someone else!” (quello di cui non ti prendi cura, diventa di qualcun altro).