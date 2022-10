Arrivano le case che si possono “provare” prima di acquistarle: ecco quanto costano Per chi non si sentisse ancora pronto per acquistare una mini casa tutta per sé, a partire da 25.000 euro, può sempre provarne una.

La mini casa da 25k che si può prima provare

Due camere da letto, salone, cucina attrezzata e bagno completo in meno di 20 metri quadrati potrebbe sembrare uno scherzo e invece è il progetto ben riuscito della società spagnola Serena House, specializzata nella realizzazione di mini case di lusso a prezzi accessibili.

L’interno di una mini casa di serena House

Le mini case di Serena House sono dotate di tutti i comfort. Disponibili in diverse misure e soluzioni, in base alle esigenze, le piccole abitazioni sono progettate per circolare legalmente su tutte le strade d'Europa e non necessitano di alcun tipo di connessione di rete. Sono infatti completamente off grid, cioè dotate di sistemi che le rendono completamente sufficienti sia da un punto di vista energetico che per l'acqua.

Dentro Les Abers

Il progetto più riuscito si chiama Les Abers, vincitore dei Premi per il turismo sostenibile nella Loira Atlantica nel 2017. Si tratta di una piccola casa di legno immersa nella natura con tutto il necessario per una coppia o un gruppo di tre amici. C'è persino una terrazza mobile che estende lo spazio della casa e la possibilità di avere un sistema di riscaldamento

Una mini casa da provare

All'interno della piccola abitazione tutto è studiato nei minimi dettagli per sfruttare lo spazio al meglio. Tavolo, scrivania, divani, letti e persino gli elettrodomestici, all'interno delle mini case Serena House si può trascorrere una vacanza o una vita intera a contatto con la natura ovunque si vuole. Inoltre, per chi non si sentisse pronto ancora ad acquistare una mini casa tutta per sé, a partire da 25.000 euro, può sempre provarne una. Serena House offre infatti la possibilità di prenotare una vacanza in una delle sue mini case nella natura, tra Spagna e Francia, al costo di circa 120 euro a notte.