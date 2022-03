A Milano sorgerà il complesso termale cittadino più grande d’Italia Milano avrà le sue nuove terme nelle storiche scuderie de Montel di San Siro. Il progetto sfrutterà le sorgenti di acqua termale presenti nel sottosuolo e sarà pronto entro il 2023.

A cura di Clara Salzano

Il progetto Teatro delle Terme che recupererà le ex Scuderie de Montel di San Siro

Milano avrà le sue nuove terme entro il 2023. Il progetto "Teatro delle terme” propone la realizzazione di un complesso termale che sfrutta le sorgenti di acqua sulfurea scoperte a 290 metri sotto le storiche Scuderie de Montel di San Siro: "Il progetto coniuga la volontà di preservare gli edifici storici delle scuderie con le potenzialità offerte dalla presenza di acque termali nel sottosuolo", spiega l'architetto Giancarlo Marzorati vincitore del concorso internazionale "Reinventing Cities" indetto dal Comune di Milano per riqualificare l'area ad ovest del capoluogo menegino, vicino allo Stadio San Siro.

L’area delle ex Scuderie de Montel a Milano

Il recupero delle ex Scuderie de Montel

Le Scuderie de Montel rappresentano uno dei più importanti esempi liberty dei primi del ‘900 a Milano. oggi l'intera area è in completo stato di abbandono. Il sito è stato inserito ella seconda edizione del concorso Reinventing Cities che ha individuato una serie di aree da riqualificare a Milano tra cui anche Scalo Lambrate e Piazzale Loreto, già oggetto di riqualificazione. Lo scopo del progetto vincitore del concorso, il Teatro delle Terme, è quello di ripristinare gli edifici esistenti, creando un nuovo parco urbano per la città che permetta di recuperare la memoria storica del sito. Le ex scuderie storiche saranno convertite in un centro di attività termale.

Gli storici edifici delle ex Scuderie de Montel

Come saranno le nuove Terme di Milano

Il Teatro delle Terme prevede la realizzazione del complesso termale cittadino più grande d'Italia con 800 metri quadrati di vasche interne ed esterne di acqua sulfurea che potranno ospitare fino a 600 persone contemporaneamente. Il nuovo parco urbano si svilupperà su una superficie di 8mila metri quadrati con saune, piscine, aree relax. 2.400 metri quadrati di cortili interni.

Il progetto per le nuove Terme di Milano

Gli edifici storici delle ex scuderie, sviluppati su due piani, saranno restaurati e riqualificati per accogliere al piano terra le vasche relax con acque termali provenienti dalla sorgente di acqua sulfurea scoperta a 290 metri di profondità dal sito. Al secondo piano del complesso saranno realizzate le sale meeting per le associazioni di quartiere. Il Teatro delle Terme sarà un'oasi di benessere e sostenibilità. Il progetto mira infatti alla produzione di energia in loco tramite fotovoltaico e pannelli solari termici sufficiente a soddisfare i consumi energetici e idrici del complesso. Il progetto sarà completato entro il 2023.