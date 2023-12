Tendenze arredo casa 2024: gli acquari diventano oggetti di design, spopola l’architettura acquatica Cos’è che non potrà proprio mancare in casa nel 2024? Un acquario, considerato ormai un vero e proprio oggetto d’arredo: ecco il trend che spopola su Pinterest.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un'epoca dominata dai reel di Instagram e dai balletti di TikTok, Pinterest continua a essere il social media più influente quando si parla di tendenze. Sono 482 milioni le persone che lo usano regolarmente per trovare idee alla moda a cui ispirarsi nella normale vita quotidiana per una cena, un viaggio o un acquisto, ma la cosa che in pochi sanno è che con Pinterest Predicts ogni anno vengono svelato in anteprima le mode che spopoleranno. Tra i risultati emersi per il 2024, quello che spicca nel mondo dell'home decor è dedicato all'architettura acquatica, ovvero agli acquari che vengono utilizzati sempre più spesso come oggetti d'arredo a tutti gli effetti.

Cos'è l'architettura acquatica

Pinterest ha analizzato le ricerche degli utenti nell'ultimo anno e i risultati sono stati chiari: nel 2024 nel mondo dell'home decor spopolerà l'architettura acquatica, di cosa si tratta? Di tutte le strutture pensate ad hoc per ospitare la "natura subacquea" in casa. Ad amare il trend saranno soprattutto i rappresentanti della Gen X e i Millenials, che si divertiranno a improvvisarsi giardinieri subacquei, dando vita ad acquari e terrari in cui cureranno le loro collezioni di pesci tropicali e tartarughe. L'obiettivo è quello di aggiungere un tocco scenografico alla casa grazie al fascino della vegetazione acquatica, che diventerà parte integrante dell'arredamento.

Dagli acquari piccoli al terrario bioattivo, le chiavi di ricerca più cliccate

Le chiavi di ricerca legate al tema architettura acquatica più cliccate su Pinterest, in particolare, sono state "Design acquario piccolo" (che ha registrato un +245%), “Idee tema acquario” con un +410%, “Idee terrario tartarughe” (+135%), “Boccia pesci con piante” (+95%) e “Terrario bioattivo” (+85%). Nel 2024 probabilmente i clic continueranno ad aumentare, trasformando gli acquari nel must-have domestico più desiderato dell'anno. Insomma, i social hanno dato la prova pratica del fatto che le nuove generazioni vogliono essere sempre più green, anche a costo di portare letteralmente la vegetazione acquatica in casa. In quanti non resisteranno alla mania, soprattutto dopo aver visto le foto degli splendidi acquari realizzati dagli utenti di Pinterest?