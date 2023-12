Tendenze arredamento 2024: nell’home decor andranno di moda lo stile esotico e il western gotico Cosa andrà di moda nel mondo dell’home decor nel 2024? A rivelarlo è Pinterest, dove di recente si è registrato un aumento di ricerche di arredamenti in stile esotico e western gotico.

A cura di Valeria Paglionico

Pinterest continua a essere una delle piattaforme online più usate al mondo quando si parla di mode a cui ispirarsi, per essere precisi sono 482 milioni gli utenti che se ne servono regolarmente quando vanno alla ricerca di idee super glamour da imitare, dall'arredamento ai viaggi, fino ad arrivare alle cene e alle manie beauty. Pinterest Predicts, in particolare, riesce sempre a svelare in anteprima le mode che cominceranno a dominare nel giro di poche settimane: cosa spopolerà nel mondo dell'home decor nel 2024? Esistono due diverse possibilità: da un lato ci sono i colori pop e vitaminici dello stile esotico, dall'altro il mood dark del western gotico.

Stile home decor esotico

Come arredare casa in stile esotico

È ormai risaputo che nel 2024 sia i boomers che i rappresentanti della Gen Z hanno intenzione di dare libero sfogo alla loro creatività, lasciando esplodere i colori vitaminici negli ambienti domestici. Coloro che intendono seguire il mood pop non solo nelle cucine ma anche nelle altre zone della casa farebbero bene a puntare su uno stile tropicale nel campo dell'home decor.

Home decor esotico

Carte da parato con le palme, bicchieri da drink variopinti, poltrone in vimini: basta poco per evocare l'atmosfera calda e rilassata tipicamente vacanziera. Non sorprende, dunque, che tra le ricerche in crescita su Pinterest ci siano le chiavi "cocktail analcolici ananas" con un +70%, "torta rovesciata all'ananas" con un +50%, "cocco aesthetic" con un +35%, "pollo hawaiano in teglia" con +35% e "arredamento chic tropicale" (+110%).

Arredi dallo stile esotico

Cos'è lo stile western gotico

Chi invece non ama le atmosfere tropicali e soleggiata può optare per un trend praticamente opposto ma ugualmente fashion: stando alle ricerche più gettonate su Pinterest, nel mondo dell'home decor nel 2024 spopolerà anche lo stile western ma in versione gotica.

Home decor western gotico

Cosa significa? Che deve esserci una eccentrica fusione tra vintage e dark, come se un saloon americano incontrasse la casa della famiglia Addams. Via libera, dunque, a dipinti vintage e frange country, a patto che tutto venga declinato in tinte fosche e tenebrose. Tra le key words più cercate online negli ultimi mesi ci sono state "idee biancheria da letto western" (+310%), "stile vintage americano (+145%), "idee camera country" (+125%), "specchio western" (+125%) e stile western gotico (+145%).

Arredi in stile western gotico