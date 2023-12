Tendenza cucine 2024: nel nuovo anno spopoleranno i colori pop e gli elettrodomestici vintage Come arredare la cucina nel 2024? Stando ai dati raccolti in base alle ricerche di Pinterest, a spopolare saranno quelle dallo stile pop, meglio se con elettrodomestici vintage e oggetti multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi ha detto che solo su Instagram e TikTok nascono mode e tendenze da seguire assolutamente nella quotidianità? La verità è che anche Pinterest continua a spopolare, soprattutto quando si parla di trend, basti pensare al fatto che sono 482 milioni le persone che lo usano regolarmente per trovare idee super glamour a cui ispirarsi. Che si tratti di una cena, di un viaggio o dell'arredamento, non importa, Pinterest Predicts riesce sempre a svelare in anteprima le mode che cominceranno a dominare nel giro di poche settimane. Se nel campo dell'home decor a spiccare è tutto ciò che fa parte dell'architettura acquatica, in fatto di cucine per essere super fashion bisognerà puntare sullo stile pop.

Servizio da tavola dallo stile pop

Come arredare una cucina in stile pop

Dovete arredare casa ma non sapete da dove cominciare? La cucina è uno degli ambienti più usati nella quotidianità ed è dunque fondamentale guardare prima di tutto alla sua funzionalità. Se però non intendete rinunciare allo stile neppure ai fornelli potete fare qualche piccola ricerca sulle tendenze di stagione: secondo Pinterest Predicts, a spopolare nel 2024 saranno le cucine pop.

Cucina rosa

Niente più estetica minimalista e colori tenui, è arrivato il momento di aggiungere un tocco di personalità a questa parte della casa. Tinte accese, accessori kitsch ma anche elettrodomestici vintage e oggetti di seconda mano: una cucina che mette di buonumore sembra essere destinata a diventare il must del nuovo anno.

Leggi anche Le tendenze uomo dalle sfilate Primavera/Estate 2024

Cucina in stile pop

Dalla cucina kitsch a quella rosa: le ricerche più popolari su Pinterest

La zona dedicata ai fornelli deve essere un'esplosione di originalità e di tinte vitaminiche, si possono dipingere le pareti, si può optare per delle mattonelle dalle nuance fluo o semplicemente usare servizi di piatti e bicchieri capaci di mettere il buonumore in pochi minuti.

Cucina colorata

A dimostrare il drastico cambiamento nei gusti comuni rispetto a qualche anno fa sono state le ricerche legate al tema più cliccate su Pinterest. Negli ultimi mesi si è registrato un aumento del 50% sulla chiave di ricerca cucina kitsch, del 75% su "cucina pareti verdi", del 55% su "cucina eccentrica". In crescita anche la key word "cucine vintage rosa". Insomma, nel 2024 non bisogna avere paura di osare, è arrivato il momento di lasciare emergere senza timori il lato più creativo e colorato della propria personalità.

Cucina pop