Stefano e Belén insieme sul Lago di Como: quanto costa la villa per il weekend in famiglia Belén con Stefano De Martino, la sorella Cecilia e Ignazio Moser hanno trascorso il weekend in un’elegante villa sul Lago di Como per il compleanno della mamma delle sorelle Rodríguez, ecco quanto hanno speso.

A cura di Clara Salzano

Belén Rodriguez e Stefano De Martino per il weekend sul Lago di Como

Belén Rodríguez e Stefano De Martino hanno trascorso il weekend sul Lago di Como in compagnia della famiglia di lei. L'occasione era il compleanno della mamma delle sorelle Rodríguez e per festeggiare Veronica Belén con Stefano, cecilia e Ignazio Moser hanno soggiornato in una magnifica villa sull'acqua con piscina e panorama mozzafiato. Vediamo quanto è costato il loro weekend di compleanno a Pianello del Lario.

Belén a Pianello del Lario

Per il compleanno della mamma di Belén, le sorelle Rodríguez con i rispettivi compagni, Stefano De Martino e Ignazio Moser, hanno festeggiato il weekend sul Lago di Como. Per il loro soggiorno in famiglia hanno scelto Villa Alba del Lario, un'elegante proprietà a Pianello del Lario, affacciata sulla sponda occidentale dell'alto Lago.

Villa Alba del Lario – Credit Emma Villas

Villa Alba del Lario è una residenza su due livelli con piscina e accesso diretto al lago. La villa può ospitare fino a quattordici persone in otto camere da letto. Al piano terra si sviluppa la zona giorno con ampio ingresso, salone, sala da pranzo e cucina professionale. Al primo piano si trova invece la zona notte con vista panoramica.

La vista dall’interno della casa

La casa comprende anche una sala giochi con tavolo da ping pong e una terrazza attrezzata con lettini prendisole al piano superiore.

Stefano De Martino danza nel giardino della villa

Un giardino di circa 800 metri quadrati circonda la villa che dista soli tre metri dalla riva del lago con accesso diretto ad una piccola spiaggia. Completa l'offerta della casa una scenografica piscina con solarium a disposizione degli ospiti.

La piscina della villa

Il costo di un soggiorno presso Villa Alba del Lario varia in base al periodo richiesto ma il costo a notte parte di media da 1.600 euro per tutta la proprietà.