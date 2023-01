Si vende la casa di Pierre Balmain a Parigi: quanto vale l’appartamento del famoso couturier La casa del noto couturier Pierre Balmain è stata messa in vendita a Parigi e i suoi interni sono uno spettacolo.

A cura di Clara Salzano

La casa di Pierre Balmain

Soffitti in foglia d'oro ed eleganti boiserie caratterizzano l'appartamento di 450 metri quadrati a Parigi dove ha vissuto Pierre Balmain. È stata messa in vendita la casa del famoso couturier che si trova nei magnifici edifici Art Déco Walter, realizzati dall'architetto Jean Walter tra il 1929 e il 1931, in Boulevard Suchet, Avenue du Maréchal-Maunoury, Rue Ernest-Hébert e Place de Colombie a Parigi.

Il soffitto in foglie d’oro del salotto della casa di Pierre Balmain

La casa di Pierre Balmain sorge a poca distanza dal Bois de Boulogne e dal quartiere Muette. Si tratta di un appartamento che misura 425 metri quadrati, ristrutturato da COGEMAD e rifinito con dettagli di lusso. La casa comprende quattro camere da letto con bagno un ampio soggiorno, sala da pranzo e cucina open che rendono la zona living molto spaziosa e vivibile, cabina armadio nella master suite e una per gli ospiti, due locali di servizio di 33 metri quadrati, due cantine e un garage con tre auto.

Una delle camere da letto

L'appartamento parigino di Pierre Balmain è un affascinante immobile che è stato messo di recente in vendita dall'agenzia Belles demeures de france. La casa di sviluppa su due livelli ed è caratterizzato da pregiato legno per il parquet dei pavimenti e prezioso marmo nei bagni dell'abitazione. La vista dalla case verso il centro della città è meravigliosa e si capisce perché il couturier Pierre Balmain abbia scelto di vivere in un appartamento del genere.

I marmi dei bagni

La luce naturale inonda gli interni della casa che offre ai nuovi acquirenti più salotti di rappresentanza e intimi e alti soffitti molti dei quali sono rivestiti da foglie d'oro che danno un tocco di lusso unico alla casa. L'appartamento da 425 metri quadrati di Pierre Balmain è in vendita al prezzo di 12.900.000 €.