Quanto costa la lampada d’oro di Andrea Delogu: il significato del germoglio

Una lampada a volte è molto di più di un accessorio funzionale e bello esteticamente. È questo il caso dell'oggetto che ha mostrato Andrea Delogu nelle sue Instagram Stories e che ha immediatamente attirato l'attenzione di fan e follower. Non ha solo una forma particolare, ma anche una storia interessante, che racconta molto anche della amatissima conduttrice.

La storia della lampada Germoglio

Coi suoi fan e follower, Andrea Delogu ha un rapporto molto affettuoso. Con loro ama condividere la quotidianità, momenti di vita privata e professionale che la vedono dividersi tra radio, tv, set cinematografici. Sui social racconta le proprie giornate, racconta di sé, senza paura di esporsi e noncurante delle critiche sterili, senza dare importanza ai giudizi negativi degli haters. Infatti col tempo ha acquisito sicurezza e consapevolezza di sé, quindi non ha alcuna intenzione di assecondare gli altri a tutti i costi. Preferisce rimanere se stessa sempre, che questo piaccia oppure no. Oltre al lavoro di attrice e conduttrice, Andrea Delogu è anche scrittrice. Il romanzo Contrappasso pubblicato nel 2022 affronta, tra i vari temi, anche il rapporto che l'uomo instaura con l'ambiente e lo sfruttamento delle risorse. Tutto questo lo si ritrova anche nella lampada mostrata sui social: sono evidentemente temi a lei cari.

Germoglio by Marcantonio

L'oggetto in questione è Germoglio by Marcantonio, di Natuzzi. La lampada nasconde un messaggio profondo: bisogna rispettare il pianeta che ci ospita assicurandoci sempre il suo benessere. È un omaggio alla rinascita della natura, un augurio: che il legame con l'uomo possa essere sempre di amore. La lampada da tavolo presenta una struttura in metallo rivestita in oro, costa 130 euro sul sito ufficiale. I Germogli di Marcantonio hanno fatto la loro comparsa, in versione gigante, anche nel cortile di Palazzo Durini Caproni di Taliedo, in occasione della Milano Design Week 2022. L'installazione, per il concept Second Life, voleva far riflettere sullo stretto legame che oggi più che mai ci unisce alla natura e all’ambiente, un legame da preservare e tutelare. Ma non solo. Il designer aveva anche l'intenzione di puntare il faro sul problema degli uliveti in Puglia alle prese con la Xylella, il batterio responsabile della loro distruzione.

I germogli che ho rappresentato sono quelli dell’ulivo, albero simbolo della Puglia. Il germoglio è qualcosa di perfetto, rappresenta la nascita di qualcosa di nuovo ed è simbolo di positività. Ho immaginato dei germogli giganti, fuori scala, per ricordarci la potenza della natura rispetto alla quale noi siamo come piccole formiche.