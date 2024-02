Quanto costa comprare un appartamento di lusso nel palazzo di Beatrice Portinari, musa di Dante Sono in vendita appartamenti di lusso nel prestigioso Palazzo Portinari di Firenze: qui avvenne il primo incontro tra Dante e Beatrice nel 1274. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Galleria

Palazzo Portinari a Firenze si trova a due passi da piazza Duomo, nel centro della città. È una residenza unica nel suo genere, non soltanto perché vanta una storia secolare e perché al suo interno ci sono residenze extra lusso, ma ovviamente per il notevole peso che il suo nome porta. Proprio lì, infatti, viveva la Beatrice che Dante Alighieri amava e che scelse come musa. Si narra che il loro primo incontro, nel 1274, sia avvenuto proprio lì: la ragazza era "vestita di nobilissimo colore" come scrisse il Sommo Poeta ne La Vita Nuova, a proposito proprio di quella visione che gli stravolse la vita. Questo gioiello dell'architettura adesso offre anche appartamenti in vendita.

Interno salotto

Come è fatto il Palazzo di Beatrice Portinari

Palazzo Portinari Salviati è un capolavoro dell'architettura fiorentina, noto soprattutto come si evince dal nome per essere stato la residenza di Beatrice, musa di Dante Alighieri. Fu costruito da Folco Portinari, padre di Beatrice; poi fu ceduto nel 1456 a Jacopo Salviati, genero di Lorenzo il Magnifico, che apportò delle modifiche impreziosendolo e rendendolo il gioiello che oggi vediamo. C'è stato un solo delicato intervento di restauro, che non ne ha stravolto il prestigio.

Interno camera

Qui hanno vissuto Papi, Cardinali, Re e Regine: è una meraviglia frutto del lavoro di grandi architetti e artisti di quel tempo, come Michelozzo e Giuliano da Sangallo. Al suo interno sono conservate preziose opere d'arte come gli affreschi di Alessandro Allori e Tommaso Gherardini. Il Palazzo oggi ospita al suo interno una residenza d’epoca con hotel 5 stelle e suite al piano nobile, appartamenti ai piani superiori. Insomma, un vero e proprio emblema del lusso. Proprio gli appartamenti sono ora in vendita, gestiti dalla società Building Heritage – Forbes Global Properties.

Spa

Quanto costano gli appartamenti

La proprietà si sviluppa su quattro livelli per un totale di 4500 mq interni. Tantissimi i servizi e i comfort: enorme salone di rappresentanza al piano nobile, palestra condominiale, ristorante stellato, lounge bar, bistrot. C'è persino un'esclusiva spa di 500 mq con idromassaggio, sauna, bagno turco e zona fitness. Gli appartamenti attualmente disponibili per l'acquisto sono di diverso taglio: si va dai 90 ai 200 mq, per arrivare ai 450 mq dell’attico con terrazza panoramica e vista sulla Cupola del Brunelleschi. Tutti gli appartamenti sono stati ristrutturati e restaurati, preservandone l'aura antica e preziosa: si tratta pur sempre di una dimora emblema dell'arte rinascimentale e dell'architettura fiorentina.

Bagno

Ci sono mobili sofisticati, soffitti affrescati, pavimenti marmorei. Le richieste per l'acquisto oscillano tra i 980mila euro fino ai 12 milioni di euro. Vivere in uno di questi appartamenti significa calarsi pienamente nella storia e nella tradizione fiorentina del Duecento e Trecento, fare un passo indietro nel tempo in un'epoca dove tutto era poesia e bellezza, dove si ricercava l'espressione artista nella sua forma più elevata.