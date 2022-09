Perché il bianco di titanio è il colore delle case di lusso nel 2022 Scegliere il colore per le pareti di casa può essere un’impresa difficile se non si hanno le idee chiare. In molte case di lusso si sta optando per il color bianco di titanio ed ecco la spiegazione.

Perché usare il color bianco di titanio in casa

Quando si entra in una casa nuova o si sta ristrutturando la propria abitazione, la scelta dei colori alle pareti è sempre un momento importante. Decidere quale tinta far entrare in casa, oltre a non essere così semplice come sembra, può inoltre influire sull'umore. Si può andare ad interrogare antiche discipline orientali, come il Feng Shui, per farsi aiutare nella scelta oppure lasciarsi guidare dalla tendenza di quest'anno per le case di lusso: il bianco di titanio.

Come usare il color bianco di titanio alle pareti

Per capire come usare il color bianco di titanio alle pareti bisogna innanzitutto capire di cosa si tratta. Il bianco di titanio è un pigmento inorganico minerale che si ottiene dal biossido di titanio (TiO2), che subisce poi neutralizzazione e calcinazione. Il risultato è un bianco simile a quello dello zinco ma più coprente, resistente alla luce e all'umidità.

Il bianco di titanio non sbiadisce o si ingallisce alla luce

Camera da letto color bianco di titanio

Una camera da letto tutta bianca può rischiare di sembrare una stanza fredda e impersonale. Bisogna sempre evitare di usare quindi pareti e arredi bianchi senza elementi che creino un po' di ritmo e diano un senso di allegria in camera. Una soluzione può essere dunque usare il total white in presenza di pavimenti in parquet scuro. Oppure se il bianco è il vostro colore, si può creare un ambiente più armonioso usando copriletti e cuscini colorati, fantasiosi e che facciano alzare dal letto col sorriso.

Il bianco di titanio in camera da letto

Salotto color bianco di titanico

Se in camera da letto il bianco §poteva rischiare di creare un ambiente asettico, in salone è un modo ottimale per rendere la stanza elegante e sofisticata. È infatti nel salone che si tende ad accostare differenti soluzioni, dalla zona relax, lettura, studio e sala da pranzo, ecco perché è consigliabile restare piuttosto neutrali alle pareti. Considerando l'arredamento del salone più impegnativo, il color bianco di titanio verrà ravvivato semplicemente con l'aggiunta di un tappeto colorato, di quadri alle pareti e, perché no, di un'opera d'arte da ammirare senza distrazioni.

Il salotto in bianco di titanio

Cucina color bianco di titanio

In cucina il rischio di usare troppo bianco tra pareti in tinta di titanio e pensili bianchi è che si possa dare l'impressione di trovarsi in un laboratorio, in una sala operatorio o addirittura mortuaria più che una casa. Bisogna dunque accostare al bianco di titanio sulle pareti degli elementi che rendano l'atmosfera più accogliente, senza però rischiare di essere eccessivi o peggio démodé. In cucina uno stile che difficilmente passa di moda è, ad esempio, quello industrial con pochi arredi di legno, tante piante, superfici metalliche e al massimo in marmo ma affiancato da elementi che diano un tocco di vivacità.

Il bianco di titanio in cucina

Bagno color bianco di titanio

Il bagno probabilmente è la stanza che più di tutte richiama l'uso del colore bianco proprio per il senso di pulizia e per la luminosità che riesce a dare agli spazi. Anche qui bisogna però fare attenzione a non esagerare per evitare l'effetto sanatorio. Si consiglia dunque di accostare al bianco di titanio degli elementi di colore pastello o usare piastrelle e mosaici che abbondano nel design contemporaneo.