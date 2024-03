Perché Chiara Ferragni ha creato un angolo green nella sua casa milanese C’è una “nuova arrivata” nella casa milanese di Chiara Ferragni: una enorme pianta da interni a foglie verdi. Per quale motivo l’imprenditrice ha voluto creare un angolo green? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni sta affrontando un momento di grande crisi: dopo essere stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco lo scorso dicembre, ora ha anche deciso di mettere in pausa il suo matrimonio con Fedez. I due stanno vivendo separati, si incontrano solo per il bene dei figli come successo alla recente festa di compleanno del piccolo Leone, anche se per il momento preferiscono mantenere il totale riserbo sulla questione a livello mediatico. Se da un lato il rapper si è trasferito in un attico sui Navigli, l'imprenditrice è rimasta con i bimbi nella casa a CityLife ristrutturata di recente ed è proprio lì che ha creato un nuovo angolo dal profondo significato simbolico.

Chiara Ferragni crea un angolo green

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha aggiunto una piccola novità nell'enorme casa milanese in cui si è trasferita da qualche mese: una grossa pianta da interni a foglie verdi. L'ha posizionata in uno degli angoli più luminosi dell'abitazione, ovvero davanti a una delle finestre del salone, proprio accanto a una poltrona di pelle beige "a gradinata" coordinata al divano.

L'angolo green

Così facendo, ha dato vita a un piccolo angolo green in un ambiente iper moderno. I piccoli Leone e Vittoria (che continuano a essere immortalati solo di spalle) hanno apprezzato non poco l'idea, tanto da aver trascorso parte della serata seduti sul pavimento accanto alla mamma ad ammirare la "nuova arrivata".

La nuova pianta nella casa di Chiara Ferragni

Il significato della nuova pianta in casa di Chiara Ferragni

Per quale motivo Chiara Ferragni ha voluto arricchire la nuova casa milanese con questa maxi pianta da interni? Lo ha spiegato lei stessa sui social accompagnando le foto a questa didascalia: "Vi presento Feliciona: non solo una pianta, ma un luogo della casa dove poter riflettere e ricordarci sempre delle piccole felicità quotidiane. Benvenuta in famiglia Feliciona, cresciamo insieme, sotto lo stesso cielo, nutrendoci di luce, amore e positività".

Vittoria e Feliciona

Insomma, l'imprenditrice ha voluto creare un angolo domestico dedicato alla riflessione e all'ottimismo, così da poter ritrovare la forza e l'energia anche nei momenti difficili come quello che sta affrontando da diversi mesi.