Mark Zuckerberg vende una mega villa con piscina e sala cinema da 27 milioni di euro Mark Zuckerberg possiede un patrimonio immobiliare che comprende diverse residenze. Una è stata da poco messa in vendita per una cifra stellare.

A cura di Giusy Dente



Mark Zuckerberg possiede diverse residenze lussuose, un patrimonio immobiliare che si estende tra la California e le Hawaii da centinaia di migliaia di dollari. Il fondatore di Facebook è solito fare investimenti immobiliari. Nel 2022, per esempio, ha rimesso sul mercato la villa di San Francisco che aveva acquistato dieci anni prima, vendendola per 31 milioni di dollari. Adesso ha invece messo in vendita una casa in California acquistata appena due anni fa. È stata costruita nel 1999 e si trova nel quartiere esclusivo di Woodside, ben nascosta al 75 di Roberta Drive: 445 mq di villa su un generoso terreno di 3,5 acri (circa 14 mila mq).

Compass

Come è fatta la casa

La gigantesca villa è arredata in stile moderno. Si compone di quattro camere da letto, tre bagni, cucina degna di uno chef, soggiorno, sala da pranzo, patio esterno, piscina, vasca idromassaggio, lounge con camino all'aperto, sala cinema, un ufficio rivestito con pannelli in legno con camino in marmo verde, garage per quattro automobili e diverse postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Compass

I dettagli di questa transazione commerciale sono avvolti nel mistero. Mary Gullixson, un'agente Compass che in precedenza ha gestito la quotazione della proprietà, ha affermato al New York Post di non aver supervisionato questa vendita recente. La difficoltà di risalire al venditore e agli intermediari della transazione è dovuta alla complessa rete di entità anonime entrate in gioco, ma tutte riconducibili al magnate.

Compass

L'entità che ha venduto la villa, 75 Roberta LLC, è gestita dalla A7P Services, società a responsabilità limitata con sede a Cheyenne, nel Wyoming. L'indirizzo commerciale di A7P Services è identico a quello di A7P Trust Company Inc., società legata a Zuckerberg che ha acquistato questa casa nel dicembre 2021, come mostrano i registri immobiliari.

Compass

È anche la stessa che si è occupata dell'acquisto del jet privato e che ha venduto la villa di San Francisco nel 2022. La sontuosa dimora è stata venduta il 4 marzo, secondo i documenti depositati presso la contea di San Mateo a cui ha avuto accesso The Real Deal.

L'affare è stato chiuso per la cifra di 27 milioni di euro. L'acquirente pare sia una responsabilità limitata denominata Toy Balloon. Attualmente tra i possedimenti di Zuckerberg ci sono un complesso di proprietà a Palo Alto e due lotti adiacenti a Lake Tahoe.