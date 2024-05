video suggerito

Lo yacht di Mark Zuckerberg: quanto vale l’enorme imbarcazione con sala cinema ed eliporto Lo yacht di Mark Zuckerberg è stato avvistato al largo di Port Everglades, in Florida. Si chiama Launchpad ed è un’enorme imbarcazione dotata di ogni tipo di comfort: ecco quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Se da un lato i "comuni mortali" vedono ancora le ferie solo come un lontano miraggio, per Mark Zuckerberg le vacanze estive sembrano essere cominciate con qualche mese di anticipo. Di recente il re di Facebook e di Meta è stato infatti avvistato al largo di Port Everglades, in Florida, a bordo del suo maxi yacht extra lusso. Si chiama Launchpad ed è un'imbarcazione da sogno che di sicuro farà venire l'acquolina in bocca a tutti gli amanti del genere. Oltre a essere lunga 118 metri, ovviamente è dotata do ogni tipo di comfort, tanto che potrebbe essere utilizzata tranquillamente per una traversata oceanica. Ecco tutti i dettagli della nave e il suo valore da capogiro.

Come è nato Launchpad, lo yacht di Mark Zuckerberg

Launchpad è lo yacht di proprietà di Mark Zuckerberg avvistato di recente nelle acque di Fort Lauderdale, in Florida. Lunga 118 metri, è capace di raggiungere una velocità di 24 nodi ed è dotata di lussuosi servizi degni di un re. La sua storia è molto particolare: a commissionarla originariamente fu l'oligarca russo Vladimir Potanin, che le diede il nome in codice Project 1010 quando era ancora in costruzione presso il cantiere olandese Feadship, l'unico piccolo inconveniente? Alla fine fu costretto a disdire l'ordine a causa delle sanzioni statunitensi. Ad acquistarla al suo posto è stato il CEO di Meta che, stando alle indiscrezioni, avrebbe speso 300 milioni di euro per aggiudicarsela.

La suite privata di Mark Zuckerberg

Launchpad può essere considerato a tutti gli effetti un "palazzo galleggiante": conta 13 sontuose cabine e in tutto può ospitare 26 persone (oltre che 49 membri dell'equipaggio). Gli interni sono stati curati da Zuretti, azienda leader nel mondo dell'interior design delle navi di lusso, che ha trasformato ogni camera nel trionfo della raffinatezza. Naturalmente a Mark Zuckerberg è stata riservata un'elegante suite con tanto di studio, spogliatoio e bagno privato. All'interno dell'imbarcazione non sembra mancare proprio nulla: ci sono una sala cinema, un salone di bellezza, una palestra attrezzata, una vasca idromassaggio sul ponte, un beach club e addirittura un eliporto. Insomma, lo yacht dell'imprenditore è una vera e propria meraviglia dell'ingegneria.

