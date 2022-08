La casa per le vacanze di Alessandra Amoroso: una villa bianca immersa nel verde Alessandra Amoroso è tornata in Puglia, sua terra di origine, per le sue vacanze estive. Scopriamo com’è fatta la sua casa delle vacanze in Salento.

A cura di Clara Salzano

Alessandra Amoroso in vacanza in Salento

Alessandra Amoroso è in vacanza e ha scelto il Salento, la sua terra di origine, per la sua estate. La famosa cantante per rilassarsi e recuperare le energie torna sempre nella sua Galatina e dalla sua famiglia specialmente se l'occasione è il suo compleanno, festeggiato il 12 agosto con gli amici e le persone che ama. Alessandra Amoroso sta condividendo numerose immagini della sua estate pugliese. Scopriamo com'è fatta la casa delle vacanze della cantante.

Alessandra Amoroso in Salento

Alessandra Amoroso ha da poco compiuto 36 anni e ha festeggiato assieme agli amici e alla famiglia in Salento. La nota cantante torna spesso nella sua terra di origine per vedere i suoi familiari e ricaricare le energie. Tra il giardino della casa di famiglia e le spiagge salentine paradisiache, il tempo libero in Puglia di Alessandra Amoroso trascorre all'insegna del relax.

Alessandra Amoroso nel giardino di casa con la nipotina Andrea

La casa in cui Alessandra Amoroso sta passando le sue vacanze è caratterizzata da un ampio giardino ben curato. Alberi e piante decorano anche le pareti dell'abitazione in perfetto stile pugliese.

Alessandra Amoroso nel giardino di casa

Il colore bianco domina l'abitazione della cantante che condivide diverse foto proprio dal giardino dove ama rilassarsi con la famiglia ma anche allenarsi.

Una foto nel giardino della casa di famiglia in Puglia

Una grande cucina esterna completa il grande giardino della casa salentina di Alessandra Amoroso dove non sono molti gli arredi ma è il verde il vero grande protagonista dell'abitazione.