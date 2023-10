La casa di Cristiano Ronaldo da 160 milioni di euro: l’intelligenza artificiale immagina la maxi villa Un team di architetti dello studio Mansionisti sfruttando l’intelligenza artificiale ha progettato la villa saudita perfetta per Cristiano Ronaldo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @cristiano e Instagram @mansionisti

Sognare non costa nulla e l'intelligenza artificiale può aiutare molto, quando si tratta di immaginare a occhi aperti. Gli strumenti tecnologici sempre più accurati consentono di realizzare virtualmente qualunque cosa, di avere davanti rappresentazioni che riproducono la realtà in maniera fedelissima. E bastano solo pochi comandi, poche semplici parole. All'IA si può chiedere qualunque cosa: di immaginare la festa per lo scudetto del Napoli per esempio. Ma anche di produrre vere e proprie fake news: come Trump arrestato oppure Putin in ginocchio. Di questo passo sarà sempre più difficile distinguere il vero dal falso e questa preoccupazione ha costretto persino il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a riunirsi, per discutere dei rischi dell'IA. Se per qualcuno potrebbe essere uno strumento potente da usare per scopi poco nobili, per altri è solo un passatempo, un gioco dalle infinite possibilità: compreso immaginare la casa di Cristiano Ronaldo.

Instagram @mansionisti

Come è fatta la casa di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è trasferito con Georgina Rodriguez e i loro figli in Arabia Saudita. Al momento alloggia al Four Seasons Hotel nella Kingdom Tower di Riyadh, uno degli edifici più alti del Paese. È una sistemazione lussuosa, ma provvisoria, dove paga 250 mila euro al mese di affitto. Il calciatore è alla ricerca di una sistemazione definitiva per sé e la sua famiglia, ma non l'ha ancora trovata.

Instagram @mansionisti

In suo soccorso, è giunto un team di architetti dello studio Mansionisti, che hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per progettare la villa saudita perfetta. La concept house è davvero pensata per le sue esigenze, si adatta al suo stile di vita, alle sue passioni, alle sue esigenze. È stata immaginata mixando architettura locale e occidentale, design classico e arredamento moderno.

Instagram @mansionisti

L'ingresso ha un'ampia scalinata, con un lampadario che a mo' di stalattite pende dal soffitto, impreziosito da cristalli scintillanti. Immancabile una sala giochi con maxi schermo per vedere le partite, un garage a cielo aperto per le sue numerose automobili, una palestra per tenersi in allenamento, una sala relax con vasca d'oro, un'altra con piscina.

Instagram @mansionisti

Il team ha stimato anche quanto potrebbe valere, una villa così strutturata, dotata davvero di ogni tipo di comfort. Il valore potrebbe arrivare a 170 milioni di dollari, dunque circa 160 milioni di euro.

Instagram @mansionisti

Chi ha progettato la villa di Cristiano Ronaldo

L'account Mansionisti conta su Instagram oltre un milione di follower. Questo team di architetti si dedica unicamente ad argomenti che riguardano l'arredamento, il design, l'architettura, con un focus particolare sulle case dei vip. Sfruttando l'intelligenza artificiale, progettano case e maxi ville su misura, studiate sulle esigenze e i desideri dei diretti interessati. Ecco, quindi, fare la loro comparsa (oltre alla residenza di Ronaldo) anche quelle di Kylian Mbappé, Kim Kardashian, Lionel Messi, Neymar: ovviamente tutti progetti da centinaia di migliaia di dollari.