Il trucco della carta stagnola per far brillare i piatti in lavastoviglie La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più usati in casa ed esistono alcuni trucchi per renderla ancora più efficiente e risparmiare.

Quando si fa una cena o una festa a casa, ammettiamolo, la lavastoviglie ti salva la vita. La quantità di tempo ma anche di elettricità e gas che fa risparmiare una lavastoviglie è impagabile. Ecco perché è sicuramente uno degli elettrodomestici più usati in casa. Non tutti però sanno che esistono alcuni trucchi per rendere la propria lavastoviglie ancora più efficiente e risparmiare.

Esistono diversi modi per pulire la lavastoviglie e far brillare le stoviglie. Molte strategie prevedono l'uso di prodotti da acquistare che non sempre però costano poco e che semmai possono inquinare. Esistono invece metodi più naturali per ottenere gli stessi risultati e i più conosciuti considerano l'uso dell'aceto, del bicarbonato o del limone. Non tutti sanno però che usate la carta stagnola nella lavastoviglie può rendere i propri piatti e bicchieri più brillanti.

Bisogna innanzitutto precisare che usare bicarbonato e aceto assieme non è utile perché la loro azione si annulla a vicenda. Al massimo si può usare il bicarbonato per il lavaggio e mettere l'aceto nel cestello del brillantante in modo da far agire i due prodotti in momenti diversi. La vera scoperta però è la carta stagnola da usare col bicarbonato per far uscire lucidi e splendenti piatti e bicchieri. Per ottenere un risultato eccellente bisogna mettere il bicarbonato per il lavaggio in lavastoviglie e arrotolare una palla di arta stagnola, da posizionare nel cestello delle posate dopo aver riempito l'elettrodomestico con le stoviglie sporche.

Mettere una palla di carta stagnola in lavastoviglie prima di iniziare il ciclo di lavaggio è il segreto per far brillare le proprie stoviglie. Il trucco funziona grazie all'azione del bicarbonato e dell’acqua che creano una carica elettrica tra la carta stagnola e le posate di metallo. L'alluminio della carta stagnola attira infatti verso di sé le particelle che causano l'opacità delle stoviglie opache. In questo modo i piatti e i bicchieri usciranno più lucidi e brillanti dalla lavastoviglie.