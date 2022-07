Il nuovo salotto del Principe William e Kate Middleton a Kensington Palace Il Principe William e Kate Middleton hanno rinnovato alcuni spazi di Kensington Palace, una delle più importanti residenze reali inglesi a Londra, come il salotto degli incontri ufficiali.

Il Principe William e Kate Middleton a Kensington Palace a Londra

Quando si tratta di importanti cambiamenti all'interno delle residenze reali inglesi si sa che non sono mai frutto di decisioni semplici e facili interventi. Sicuramente esiste un protocollo rigido da seguire per qualsiasi tipo di azione da intraprendere sullo stile dei luoghi in cui vive la Royal family inglese. Anche rinnovare il look del salotto di Kensington Palace, la residenza del Duca e della Duchessa di Cambridge a Londra, deve aver implicato un analisi di settore approfondita che tuttavia ha dato i suoi frutti. Dalle immagini pubblicate degli incontri ufficiali del Principe William e Kate Middleton nell'Appartamento 1A di Kensington Palace è possibile notare il restyling del salotto realizzato.

Kensington Palace a Londra

Il nuovo salotto del Principe William e Kate Middleton al Kensington Palace di Londra rivela alcuni dettagli più vivaci e moderni. Il restyling dell'importante stanza è emerso attraverso un confronto tra le immagini degli incontri ufficiali che in questo salotto si svolgono. Nel 2016 quando il Principe William e Kate Middlenton accolsero Obama e la moglie a Kensington Palace, la camera dell'Appartamento A1 era caratterizzata al centro da un tavolino ottagonale rivestito di morbido tessuto

Il Principe William e Kate Middleton ricevono Obama a Kensington Palace ad aprile 2016

Nel recente incontro del Principe William con il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, il tavolino del salotto degli incontri ufficiali a Kensington Palace risulta diverso. Al posto del pouf ottagonale adesso è presente un tavolino di colore rosso fantasia. Nonostante la stanza sia ancora dominata dai colori chiari, con arredi dorati, tende grigie e foto di famiglia, le piccole modifiche apportate rendono l'ambiente più luminoso e confortevole.