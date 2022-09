Harry e Meghan in Inghilterra per i funerali della Regina: dove alloggiano Dove soggiornano Harry e Meghan Markle dopo la morte della Regina Elisabetta II e in attesa dei funerali della sovrana? I Sussex hanno sempre a disposizione una serie di dimore reali, da Frogmore Cottage al Castello di Windsor.

Harry e Meghan Markle di ritorno del Regno Unito per i funerali della Regina Elisabetta II

Da tempo il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, duca di Sussex, non vivono più nel Regno Unito ma negli USA. Tuttavia, quando si tratta di situazioni d'eccezione, come lo è la morte della regina Elisabetta II e i funerali della sovrana, i Sussex hanno sempre a disposizione una serie di dimore reali in cui alloggiare, da Frogmore Cottage al Castello di Windsor.

Harry e Meghan Markle dopo la morte della Regina Elisabetta II

Frogmore Cottage

Frogmore Cottage è la residenza dove il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno vissuto prima di trasferirsi in California. Ora che la coppia reale d'oltreoceno è sbarcata nel Regno Unito dopo la morte della Regina Elisabetta II, senza i figli Archie e Lilibet, sono in tanti a chiedersi dove alloggino, considerando anche le tensioni con la famiglia reale e soprattutto il fratello William.

La Frogmore House

Il Frogmore Cottage sorge in una delle ali di Frogmore House e si trova all'interno del terreno del Castello di Windsor. Si tratta di un'elegante casa di campagna inglese del XVII secolo circondata da splendidi giardini, con oltre quattromila alberi e piante, che sembra essere la residenza scelta da Meghan Markle per attendere il marito, duca di Sussex, di ritorno da Balmoral dove è morta la Regina Elisabetta II.

Frogmore cottage

La posizione all'interno di Frogmore cottage di Harry e Meghan sembra essere oggi la più acclamata considerando anche che il duca di SusseX ha rinnovato da poco il contratto di locazione con la prestigiosa residenza che sorge no distante neppure dall'Adelaide Cottage di William e Kate. Tuttavia non si hanno dichiarazioni ufficiali sulla reale posizione dei reali d'oltreoceano né se resteranno in Inghilterra fino ai funerali della Regina o faranno ritorno in California per i figli.

Harry e Meghan con William e Kate a Windsor

Castello di Windsor

Un'altra delle residenze reali a disposizione del duca e della duchessa di Sussex è il Castello di Windsor, molto amato dalla defunta Elisabetta II. Il Castello di epoca medievale conta infatti 775 camere in totale, con 19 camere da letto, 80 bagni, 52 stanze reali e 188 locali per il personale. Vi è dunque sufficiente spazio per i reali che sono stati avvistati proprio in uscita dalla storica tenuta. La proprietà è inoltre immersa in una vasta area verde, dove si trova anche il Frogmore cottage.